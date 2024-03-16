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Düzce'de geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor

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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek taramasıyla başarılı olan öğrenciler, spor branşlarına yönlendirilecek.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesiyle geleceğin şampiyon sporcuları Düzce'de tespit ediliyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde İlköğretim öğrencilerine uygulanan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı veri havuzunda toplanıp, yapılacak değerlendirmeler ve temel sportif yetenek ölçümünün ardından tespit edilecek spor branşına yönlendirilecek.

Yetenek taramasını Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da yakından takip etti.

Yazıcı "Yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, yetenek tarama eğitimlerimiz devam sürüyor. Taramalar sayasında binlerce öğrencimizin yeteneğini keşfetmiş olacağız" diye konuştu.

Düzce'de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Mayıs ayının sonuna kadar sürecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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