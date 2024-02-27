Düzce 1907 Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Şampiyonu
Düzce 1907 Spor Kulübü, Midi Kızlar voleybol müsabakalarında şampiyon oldu. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 9 takım katıldı ve Düzce 1907 Spor Kulübü birinci oldu.
DÜZCE(İHA) – Midi Kızlar voleybol müsabakalarında şampiyon Düzce 1907 Spor kulübü oldu.
Düzce'de 5-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Midi Kızlar Voleybol mahalli müsabakalarına 9 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Gücü Spor Kulübü ikinci, Düzce Ay Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE