Düştüğü nota beğeni yağıyor! Icardi'den Erden Timur'a destek paylaşımı

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaştı.

ICARDI'DEN MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u Gaziantep Stadyumu'nda 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Instagram hesabından gündem olan bir paylaşım yaptı.

ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Bahis ve şike iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dosyasının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmasının ardından 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"BEN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Galatasaray kaptanı Icardi, maç sonrası Timur ile birlikte soyunma odasında kupa ile poz verdikleri bir fotoğrafı paylaşarak şu mesajı yazdı: "Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi."

SARI-KIRMIZILILARDA GÜNDEM OLDU

Icardi'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları da destek mesajlarıyla paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.