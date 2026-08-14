Vlahovic 20 bin taraftar önünde imzayı attı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı golcü futbolcu Dusan Vlahovic, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş, renklerine bağladığı yıldız santrfor Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yaklaşık 20 bin taraftar da töreni takip edebilmek için tribünleri doldurdu.

Başkan Serdal Adalı'yla platforma gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre alkışladı ve tezahüratlarda bulundu.

Serdal Adalı: "Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi"

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu, birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovıc'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider, alır, gelirim' sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Taraftarımızın isteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine 'hoş geldin' diyorum. Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı kutluyor, Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var, en ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden, oyuncularımız adına da bu uyum sürecinde zaman ve sabır istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dusan Vlahovic: "Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici"

Siyah-beyazlıların yeni golcüsü Vlahovic ise, şampiyon olabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Burada olduğum için çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Sizin için sahada yüzde 100'ümü, her şeyimi vereceğim. Aynı zamanda bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gurur verici. Sizin bu desteğinizle elimden gelen her şeyi yapacağım. En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" şeklinden konuştu.

Türkçe olarak "Hazır mısınız? Başlıyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamlayan yıldız futbolcu, ardından 3 yıllık mukaveleye imza attı ve Başkan Serdal Adalı ile objektiflere poz verdi.

Daha sonra sahaya inerek taraftarları selamlayan Vlahovic, 3'lü çektirdikten sonra saha kenarında bulunan topları tribünlere yolladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı