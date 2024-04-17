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Dusan Tadic: 'Daha iyi takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor'

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçı öncesinde takımın daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini belirtti. Tadic, Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmayı zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

- Dusan Tadic : "Daha iyi takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic :

" Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk"

"Yarın harika atmosfer olacağını düşünüyorum"

" Fenerbahçe'de 50 maç oynamak büyük bir onur"

"Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanan ilk maçtaki hatalara dikkat çekerek, "Yarın bu hataları yapmamayı planlıyoruz. Futbol konusunda onlardan daha iyi takım olmamız gerektiğini göstermek istiyoruz. Turu atlamak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında yarın saat 22.00'de Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yarın ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da kaliteli oyunculardan kurulu. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonrasında iyi bir skorla ayrıldık. Yarın bu hataları yapmamayı planlıyoruz. Futbol konusunda onlardan daha iyi takım olmamız gerektiğini göstermek istiyoruz. Turu atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

" Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk"

İlk maçta dezavantajlı skor hatırlatılan soruya Tadic, "Bizim her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu teknik ve taktiksel olarak göstermemiz gerekiyor. Saha içinde sorumluluk almamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk" yanıtını verdi.

"Yarın harika atmosfer olacağını düşünüyorum"

Sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan Tadic, "Harika bir taraftara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gördüğüm en iyisi. Onlar bizim için itici güç. Bunu pozitif anlamda görmemiz gerekiyor. Eleştiri ve tepki olabiliyor. Bu sorumlulukları almamız gerekiyor. Bizler büyük takımda oynama sebebimiz, bunlarla baş edebilmek olduğunu düşünüyorum. Yarın da harika atmosfer olacağını düşünüyorum. Birlikte bir şeyler başarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Her futbolcu forvetinin gol kralı olmasını ister"

Süper Lig gol krallığı listesinde zirvede olan Dzeko ile ilgili sezon başında 'gol yapmak istiyorum' sözü hatırlatılan Tadic, "Benim pozisyonumda oynayan her futbolcu, forvetinin gol kralı olmasını ister. Benim pozisyonumda oynayan oyuncuların en büyük hedefi önündeki santrforu beslemektir. Daha da önemlisi takımımızın maçlarını kazanmasıdır" dedi.

" Fenerbahçe'de 50 maç oynamak büyük bir onur"

Olympiakos mücadelesi ile birlikte bu sezon 50. kez Fenerbahçe formasını terletecek olan Tadic, şöyle konuştu: "Böylesine büyük kulüpte 50 maç oynamak güzel. Büyük bir onur benim için. Böylesine taraftarlar önünde oynamak güzel. Yarın galip gelmek istiyoruz. Umarım bunu yapacağız."

"Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor"

Bir basın mensubunun, "İlk maça göre tedbir aldınız mı?" sorusuna başarılı oyuncu, "Umarım bu hataları yarın tekrarlamayız. Çünkü bu taraz takımlara karşı yaptığınız zaman sizi cezalandırıyorlar. Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bireysel anlamda çok kaliteli bir takım. Umarım daha iyi olduğumuzu gösteririz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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