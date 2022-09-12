Dursun Özbek: "Yıldızların bonservislerine 5.5 milyon Euro harcadık" -3

- Dursun Özbek : "Yıldızların bonservislerine 5.5 milyon Euro harcadık"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek :

" Galatasaray'ın 1 kuruşunun hesabını yaptık"

Özbek: "Icardi 20 gol atarsa 75 bin Euro alacak, maç başı 3 bin Euro kazanacak"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminde sarı-kırmızı kulübün 1 kuruşunun hesabını yaptıklarını belirterek "Yusuf ve Ross transferi ileriye dönük yatırımdı. Bu oyuncuları dışarıda tutarsak, 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak yapılan yıldız transferlerinin maliyetlerini açıkladı. Galatasaray'ın bünyesinde 2000'e yakın lisanslı sporcu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Spor okullarımızda da 15 bine yakın eğitim gören çocuklarımız var. Futbolun popülaritesine bağlı olarak yapılan transferler ve bunların maliyetleri konusunda bazı üyelerin endişeleri var. Haklı olabilirler ama bu açıklamaların amacı, durumun ne olduğunu göstermek için yapılıyor. Galatasaray'ın 1 kuruşunun bile hesaplandığını anlatmıştık. Transfer dönemleri önemli dönemler. Maalesef biz biraz geç başladık transferlere. Seçimlerin ertelenmesi nedeniyle 60 günlük bir sürecimiz kalmıştı. Diğer takımlar bu süreçleri daha evvelden başlatma şansına sahipti. Ama kısa transfer dönemine rağmen, başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen transfer döneminde 28 milyon Euro bonservis bedeli harcandı. Bu dönemde ise 26 milyon Euro harcamışız. Burada dikkat edilmesi gereken husus var. Bu paranın içinde, bu sene yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferleri de söz konusu. Bu transferler, Galatasaray'ın geleceğini imar etmek demek. En büyük yatırımı burada yaptık. Ross ve Yusuf Demir'i kadromuza kattık. İki futbolcuya 7 milyon 750 bin Euro bonservis ödedik. Demek ki yaptığımız transferlerden, 21 yaş altını çıkardığımız zaman 18 milyon Euro harcama yapmış oluyoruz. Bazı oyuncuları da sattık. Bonuslar hariç 12.5 milyon Euro gelir elde ettik. Bunu da hesaplayınca 5.5, 6 milyon Euro maliyetle muazzam bir transfer dönemi geçirmişiz. 26 futbolcu gitti, 13 oyuncu geldi. Baktığımız zaman dünya yıldızı olarak ifade edeceğimiz, Porto gibi, Arsenal gibi, Napoli gibi, Paris Saint-Germain gibi takımlarda oynayan isimleri getirdik. Galatasaray'a bu kadar yıldızın transfer edildiği bir dönem hatırlamıyorum. Galatasaray bu sene Avrupa Kupaları'nda yok. Bu kadar yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tercih ediyor. Bu bedelle bu kadar yıldızı bir araya getirmek çok önemli. Avrupa basını günlerdir Galatasaray'ın transferlerinden bahsediyor. Bu başarıda başta Erden Timur olmak üzere, Florya'daki hocalarımız ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sıkı ve güzel bir transfer sezonu geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Icardi 20 gol atarsa 75 bin Euro alacak"

Yeni gelen sporcuların performanslarını izlediklerini söyleyen Dursun Özbek, "Hazır olan isimleri hocamız sahaya sürdü. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımızın demosu, dün de sahada görüldü. Transferini yaptığımız oyunculardan en önemlilerinden birisi Icardi. Icardi'ye ödeyeceğimiz para 750 bin Euro. Daha doğrusu ücretine katkı vereceğimiz kısmı bu. 20 gol atarsa 75 bin Euro bonusu var. Puan başına, maç başına gibi bir bonus söz konusu değil. Sadece maç kazanıldığı zaman maç başına 3 bin Euro primi var. Bunları görerek yorum yapılmasında fayda var. Icardi'den bahsettim, en önemli transferlerimizden birisi. Paris Saint-Germain'in oyuncusudur. Bizi tercih etmesinde önemli noktalar var. Galatasaray'ın, Türk futbolunun en üstünde olması, bunda önemli etkendir. Sadece Icardi değil, yaptığımız transferlerin hepsi, Avrupa'nın en önemli liglerinde oynayan çok önemli isimlerdi. Galatasaray'a geçmişte Drogba, Sneijder gibi çok önemli yıldızlar geldi. Ama o dönemdeki maaş skalasıyla şimdiki maaş skalasında önemli farklılıklar var. Galatasaray'ın her kuruşuna dikkat ederek en faydalı futbolcuları transfer ettik. Orta sahada, forvette, stoperde çok önemli transferler var. Güzel bir futbol ortaya koyuyoruz. Bu futbolun güzelleşmesi için katkılarımız olacak. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla çok daha güzel bir sezon izleyeceğiz. Şampiyonluk hedefinde yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek sözlerine devam etti.

"Sadece Mertens'e imza parası ödedik"

Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaparak hareket ettiklerini söyleyen Özbek, "Sadece Mertens'e imza parası ödedik. 1 milyon 200 bin Euro'ya yakın bir imza parası verdik, bunun dışında kimseye imza parası ödemedik. Geçen sene 28 milyon Euroluk maaş skalası vardı bu sene de 29 milyon Euro seviyesinde bir maaş skalası oldu. Taraftarlarımızı bütün maçlarımıza davet ediyorum. Yeni transferlerle birlikte taraftar desteğiyle şampiyonluğa koşacağız. Herkesin elbirliği içinde olmasını istiyorum. 60 günlük faaliyet içinde her olay bir sonraki olayın hazırlayıcısı oldu. Biz transfere Abdülkerim'le başladık. Orada başarılı bir hamle yaptık. Ekip çalışması çok güzel gitti bu transferde. Diğer kulüplerle çekişme de vardı ama biz transferi gerçekleştirdik. Kademe kademe gittikçe, verdiğimiz emeğin karşılığı geldi. Bu sene güzel bir takım kurduk. İnşallah kaza, sakatlık olmadan sezonu tamamlarız" dedi. Bütün transferlerin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Özbek, "Abdülkerim'le başlayan transfer dönemi, Yusuf Demir'le bitti. Abdülkerim'den Icardi'ye kadar olan periyotta her transfer bizi sevinç yumağı haline getirdi. 1 günde yapılan transferler değil bunlar. Emek var işin içinde. Özellikle Erden kardeşim bu konuda yoğun mesai harcadı. Bir problem olduğunda hemen İtalya'ya, İspanya'ya gitti. İşin yakın takibi sonucunda gelinen bir durum var ortada. Başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızı isimleri ekibimize kattık. Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaparak yeni bir takım kurduk. Bonservis harcamasında da iki şeye dikkat ettik. Yatırım amaçlı 7 milyon 750 bin Euro harcadık 2 oyuncuya. Bunun dışında da sattığımız oyuncuları da hesaba katarsak, 5.5 milyon Euro maliyetle bu takım bu noktaya geldi. Geçtiğimiz dönemlerde harcanan paralar çok daha fazlaydı. 2017'de benim dönemimde bonservis harcamamız 40 milyon Euro civarıydı. Bu seneki sonucun mukayesesi eskilere bakılınca çok daha iyi ortaya çıkar. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray. Sadece futbolda değil, amatör branşlarda da hedefimiz şampiyonluk. Bizim için çok önemli bir dönem. Fazla detaya girmeden, futbolla ilgili yaptığımız harcama ve kurduğumuz takım ortada. Seçimden sonra transfer yapmak için süremiz kısaydı. Teknik ekip zaten Galatasaray'da istenmiyordu. Bize rapor veren bir teknik ekip de yoktu. Teknik direktör yurt dışında ve herhangi bir hazırlığı yoktu. Böyle bir takım devraldık. 60 günlük vaktimiz vardı ve geceleri saat 3'lere, 4'lere kadar çalışarak bu süreci verimli kullandık. İnşallah bu sürecin meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız" açıklamasını yaptı.

"Amatör sporlarda hedeflerimizi belirledik"

Amatör sporların Galatasaray için çok önemli olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Amatör sporlar Galatasaray'ın en hassas olması gereken noktalardan birisi. 2000'e yakın lisanslı sporcumuz var ve bunların büyük bir kısmı amatör sporlarla ilgileniyor. Bizim futboldan sonraki önemli faaliyetlerimizden birisi de basketbol. Antrenörümüzle yola devam ediyoruz. 5 yabancımız değişti. 5 de yeni Türk oyuncuyla anlaştık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak. Oyuncu maaş bütçemiz de 3 milyon dolar civarında. Basketbolcularımıza bu sezon başarılar diliyorum. Kadınlarda Alper Duru koçumuz göreve geldi. 6 altyapı oyuncumuzla mücadele edeceği. 5 yabancı oyuncu aldık. Işıl Alben de geri döndü. Hedefimiz Eurocup şampiyonluğu ve Türkiye'de de final oynamak istiyorum. Maaş bütçemiz ise 750 bin dolar civarında. Erkek voleybolda 2 yabancı 7 altyapı oyuncumuz var. Hedefimiz Efeler Ligi'nde ilk 4'e gitmek, Türkiye Kupası'nda final oynamak, CEV Kupası'nda da yarı final. Kadınlarda ise hedefimiz Sultanlar Ligi'nde ilk 4'e girmek, Türkiye Kupası'nda final oynamak ve CEV Kupası'nda da yarı final. Sutopunda 195 lisanslı sporcumuz var. Çok büyük bir hizmet veriyoruz. Kadınlarda 2022'de U17'de şampiyon olduk. A Takımımız da ikinci oldu. Erkeklerde de 5 ligin 4'ünde takımımız şampiyon oldu. 2024 Paris Olimpiyatları var. 4 farklı kategoride hazırlanıyoruz. Galatasaray'ın tesislerinin artık eskidiğini düşünüyorum. Amacım şubelerin tesisleri iyi hale getirmek. Çok başarılı olan yüzme takımının tesislerini gördüm. Bu tesislerde nasıl bu kadar başarılı olmuşlar şaşırdım. Hepsi için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu. Özbek son olarak kulüp üyelerine, kendisini ve arkadaşlarını yönetime layık gördüğü için teşekkür etti.