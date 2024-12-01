Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan maçın sonrasında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır üzerinden TFF ve MHK'yı topa tuttu. Türkiye'de futbolun Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun olduğunu belirten Özbek, "Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin" sözleriyle adeta rest çekti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Özbek, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır üzerinden TFF'yi hedef aldı.

"TFF VE MHK BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar.

"HAKEM GÖREVİNİ YAPTI"

Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, GALATASARAY'A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR"

Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."

"TÜM MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ!"

Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz!

"TFF BAŞKANI YALILARDA GALATASARAY KONUŞUYOR"

Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı, söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor. Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın! Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!

"HİÇ KİMSE GALATASARAY İLE UĞRAŞMAYA KALKMASIN!"

Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
img

28 ilde yapılan son seçim anketi
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pompeiopolis nerededir? Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan "Pompeiopolis"in kalıntıları nerededir? 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı? Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sağlık durumu ne? Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)? Real Sociedad Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Real Betis maçı ne zaman? Marsilya Monaco CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya Monaco maçı ne zaman? Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Hangi Osmanlı padişahları kardeştir? Lecce Juventus CANLI İZLE şifresiz! İtalya Serie A Lecce Juventus maçı ne zaman? Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.