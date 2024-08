Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Kerem bizim evladımız, evlattan vazgeçemezsiniz

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Futbol A Takımı forma sol kol sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek'in konuşmasından satır başları;

Bugün akşam saatlerinde Süper Lig'in yeni sezonunu stadımızda açacağız. Son iki senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi. Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar! Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!

"GALATASARAY'IN ADINI KONUŞURKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN"

Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün. Tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşmak istiyorum. Sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son iki sezonun şampiyonudur. Puan rekoru kıran, istatistiklerde en önde gelen takım. Biz hocamızla birlikte kadroyu koruma kararı aldık. Takımımızın daha güçlü olması için 3 bölge belirledik. Transfer listesinin en üstündeki oyuncuları 3 Ağustos itibarıyla takımımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu hep birlikte yaptık. Transfer dönemi bitmesine 1 aydan fazla var. Bu takımla geçen sezonu şampiyon tamamladığımızda hedefimiz Avrupa demiştik, hedefimizde devam ediyoruz. Başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak.

Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık.

"Kirli oyunun aktörleri kimler, kimlerden şüpheleniyorsunuz?"

Dursun Özbek: "Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz.

"Sportif AŞ Başkanvekili kim olacak?"

Dursun Özbek: "Sportif AŞ, Galatasaray'ın en büyük değeri. Sportif AŞ'de bazı organizasyon değişiklikleri, yeni bazı şeylerin eklenmesi itibarıyla Sportif AŞ'ye hizmet edecek yönetici sayısında artışa gittik. SPK'dan izin almamız gerekiyor. Maksadımız şu; dünyada futbol ekonomisi, futbolun şekli süratle değişim gösteriyor, süratli büyüyen bir ekonomi, kendi içinde değişiklikler peşisıra geliyor. Bu değişimde Galatasaray'ın öncü olduğu bellidir. Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için, daha yüksek yere taşımak için bir yapı oluşturduk. Bu yapının ihtiyacı olan üye sayısında artışa gittik. Bunu açıklayacağız önümüzdeki günlerde. SPK'dan izin bekliyoruz. Ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Kaç başkanvekili olacağını bu organizasyonla beraber açıklayacağız.

"BU KAPIDAN GİREMEYECEKLER!"

Bilgi nasıl sızar? Birisiyle paylaşırsın. Muhatabınızın ilişki seviyesinde arada idareciler, menajerler, bir topluluk var karşınızda. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Muhataplarınızın nasıl davranacağını da bilemezsiniz. Bir sürü teklif gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması elinizde değil. Bizim elimizde olan hukuki sürecin başlatılması ve bunu yapanların bunun hesabını vermesi var. Tespitlerimiz var. Bu tespitlerimize bağlı olarak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, bu kapıdan giremeyecekler.

"TAKIM VE HOCA YALNIZ KALDI MI?"

"Süper Kupa maçı sonrası takımı yalnız bıraktınız mı? Okan Buruk yalnız bırakıldı mı?"

Böyle bir düşünceye katılmıyorum. Konuşmaktan ziyade yapacağımız işlerle anılmak istiyoruz. Hafta sonu Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç oldu. Her gün konuşmak yerine bugün burada sorulara cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Arkadaşlarım zaman zaman açıklamalar yaptı. Kulübün en üstü olarak sorularınızı cevaplamak için buradayım. İfade edilen şeylerin bir çoğu Galatasaray'ı yıpratmaya yönelik. Daha sezon başlamadı, bugün oynayacağımız maçla başlayacak. Süper Kupa oynadık, alınan netice Galatasaray'a yakışmadı. Derin yorumlar yapılacak bir maç değildi. Elbette ki üzüldük, herkes bu konuda üzüldü. Yapılan yorumların daha verimli olması için ligin başlamasını bekliyoruz. Yönetim ne camiayı ne oyuncuları yalnız bırakmamıştır. Zamanı gelince konuşuruz. Bugün zamanıdır. Sorularınızı tüm şeffaflığımla yanıtlamaya çalışıyorum. Galatasaray'a yakışmamıştır sonuç. Futbolcularımız da, camia da üzüntüsünü yaşamıştır ama hedefimizden hiçbir sapma olmamıştır. Hedefimiz 5. yıldızı takmaktır.

"KEREM BİZİM EVLADIMIZ"

Transfer sezonu deniyor. Transfer sezonu dendiği zaman şöyle anlamak lazım, bu bir periyot. Alışveriş yapılıyor. Bir şey alıyorsunuz, satıyorsunuz. Şartları var, pazarlık yapıyorsunuz. Eksikleriniz var, tamamlamak için çalışıyorsunuz. Transfer dönemi devam ettiği sürece sadece Galatasaray değil, her takım bunun içinde olur. Şampiyon takımı kuvvetlendirerek tutmak ana hedefti. Sezon devam ettiği için önünüze öyle teklifler gelir ki ikamesi mümkün olan olaylar olabilir mi? Bu sezon içinde ayrılmayı düşündüğünüz, kadronuzdaki şişkinliği azaltmak için bazı oyuncuları gönderebilirsiniz. Bu devam ediyor. Esasta ana kadro belli. Ana kadro, kuvvetlendirilmiş kadrodur. Bu belli. Onun dışında, transferi kapattık demek doğru bir ifade olmaz. Neticede ticari bir olaydır. Bu sezon devam ediyor. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunların hepsini kovalıyoruz. Kerem için bir çift laf söylemek istiyorum. Kerem milli oyuncumuz. Son 2 senedeki şampiyonlukta başarılarını sergilemiş bir evladımız. Nabzın çok yüksek olduğu bir dönemde, soyunma odasındaki ufak tefek hareketleri abartarak üzerine hikayeler yazmak, Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak dışında bir şey ifade etmek. Kerem bizim sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz, evladımız. Hepimizin ailesi var. Zaman zaman aile içinde de olmaması istenen olaylar olur. Evlatlıktan vazgeçemezsiniz. O bizim değerlimiz, önemli oyuncumuz. Dolayısıyla kirli yapılar dediğimiz, olayları misli misli büyütmek suretiyle, Galatasaray'a nasıl zarar veririz yorumlarıyla ortaya koyanların bir senaryosudur. Bunlara itibar etmiyoruz. Galatasaray olarak bunların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Her şeyi deniyorlar, her şeyi. Masanın altında, masanın üstünde, kapının arkasında, duvarın arkasında saklana saklana her şeyi deniyorlar, denediler. Geçen sene denemediler mi, ondan önceki sene denemediler mi! Bunların hiçbirisi bize sökmez. Biz Galatasaray'ız, hedeflerimiz var. Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Avrupa'da en çok tanınan spor kulübüyüz. Kimsenin gücü bunu değiştirmeye yetmez."