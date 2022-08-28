Mertens'in Trabzon maçında Galatasaray taraftarını çileden çıkardığı o an: Çıkarın şu adamı oyundan

Trabzonspor karşısında ilk kez ilk 11'de kendisine yer bulan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dries Mertens, kaçırdığı gol ile sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar, "Çıkarın şu adamı oyundan" şeklinde paylaşımlar yaparak Mertens'e tepki gösterdi.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada iki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya çalışırken, sarı-kırmızılıların Mertens ile kaçırdığı gol çok konuşuldu.

MERTENS'TEN ÇOK ETKİSİZ ŞUT

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Mertens, hızlı atakta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mertens etkisiz bir vuruş yaptı. Genç eldiven Taha gole izin vermezken, sosyal medyada Belçikalı yıldızın kaçırdığı gol fırsatı gündem oldu.

İşte Mertens'in mutlak golü kaçırdığı o an:

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Mertens için sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: