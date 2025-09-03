Haberler

Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest Kapılarını Açtı

Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest Kapılarını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl NG Afyon Motofest ile eş zamanlı olarak Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, konserler ve etkinliklerle dolu 5 gün sunacak ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak.

Hazırlıkları tamamlanan dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri için beklenen gün geldi. 8. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest kapılarını bugün açacak.

Türkiye'nin en büyük kamp ve karavan alanına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, bu yıl da motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve festival meraklılarını bir araya getiriyor. 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, konserler ve renkli etkinliklerle 5 gün boyunca şölen havası yaşatacak.

Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Dünyanın dört bir yanından en önemli motokros sporcularını ağırlayacak MXGP Türkiye etabı, 6 kıtada 180 ülkeden potansiyel 3.5 milyar izleyiciye ulaşarak global çapta büyük ses getirecek. Yaklaşık 300 milyon Euroluk medya değeriyle Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sağlayacak organizasyon aynı zamanda şehrin ekonomisini de canlandıracak.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor etkinliği

Motokros heyecanının yanı sıra Afyon Motofest, bu yıl da Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor etkinliği olarak öne çıkıyor. 5 gün boyunca binlerce motosiklet tutkunu, kampçı ve ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde, ünlü sanatçıların konserleri, çeşitli marka aktiviteleri ve spor etkinlikleri katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkileri "Binaya sokmayacağız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.