Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest Kapılarını Açtı

Hazırlıkları tamamlanan dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri için beklenen gün geldi. 8. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest kapılarını bugün açacak.

Türkiye'nin en büyük kamp ve karavan alanına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, bu yıl da motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve festival meraklılarını bir araya getiriyor. 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, konserler ve renkli etkinliklerle 5 gün boyunca şölen havası yaşatacak.

Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Dünyanın dört bir yanından en önemli motokros sporcularını ağırlayacak MXGP Türkiye etabı, 6 kıtada 180 ülkeden potansiyel 3.5 milyar izleyiciye ulaşarak global çapta büyük ses getirecek. Yaklaşık 300 milyon Euroluk medya değeriyle Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sağlayacak organizasyon aynı zamanda şehrin ekonomisini de canlandıracak.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor etkinliği

Motokros heyecanının yanı sıra Afyon Motofest, bu yıl da Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor etkinliği olarak öne çıkıyor. 5 gün boyunca binlerce motosiklet tutkunu, kampçı ve ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde, ünlü sanatçıların konserleri, çeşitli marka aktiviteleri ve spor etkinlikleri katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. - AFYONKARAHİSAR