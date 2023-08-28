Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest Personeline Eğitim Verildi

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon MotoFest'te görev yapacak personele yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkinliklerin sorunsuz geçmesi için yapılması gerekenler ve kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.