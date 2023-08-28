Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest Personeline Eğitim Verildi
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Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon MotoFest'te görev yapacak personele yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkinliklerin sorunsuz geçmesi için yapılması gerekenler ve kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Afyon MotoFest'te görev yapacak personele yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Program çerçevesinde etkinlikte görev alacak ve gençlerden oluşan personele yönelik eğitim çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.
Toplantıda personele etkinliklerin sorunsuz geçmesi için yapmaları gerekenler, uymaları gereken kuralları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Akülke, toplantıda, ileride bu organizasyonda çalışmanın hem iş hem sosyal hayatlarında farklılık kazandıracağını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz." dedi.