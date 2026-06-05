Messi, Dünya Kupası Altın Top'u kazanan tek futbolcu
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Brezilya 2014 ve Katar 2022'de olmak üzere Dünya Kupası'nda iki defa "Altın Top" ödülünü kazandı - "Altın Eldiven" ödülünü alan son isim Arjantinli Emiliano Martinez, "En İyi Genç Oyuncu" ödülünün son sahibi ise Arjantinli Enzo Fernandez oldu
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.
FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.
İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.
Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.
İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.
ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.
Messi tarihe geçti
Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.
Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.
Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.
Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:
|Kupa
|Futbolcu
|Ülkesi
|1982 İspanya
|Paola Rossi
|İtalya
|1986 Meksika
|Diego Maradona
|Arjantin
|1990 İtalya
|Salvatore Schillaci
|İtalya
|1994 ABD
|Romario
|Brezilya
|1998 Fransa
|Ronaldo
|Brezilya
|2002 G.Kore-Japonya
|Oliver Kahn
|Almanya
|2006 Almanya
|Zinedine Zidane
|Fransa
|2010 Güney Afrika
|Diego Forlan
|Uruguay
|2014 Brezilya
|Lionel Messi
|Arjantin
|2018 Rusya
|Luka Modric
|Hırvatistan
|2022 Katar
|Lionel Messi
|Arjantin
"Altın Eldiven"
Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.
İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.
"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:
|Kupa
|Futbolcu
|Ülkesi
|1994 ABD
|Michel Preud'homme
|Belçika
|1998 Fransa
|Fabien Barthez
|Fransa
|2002 G.Kore-Japonya
|Oliver Kahn
|Almanya
|2006 Almanya
|Gianluigi Buffon
|İtalya
|2010 Güney Afrika
|Iker Casillas
|İspanya
|2014 Brezilya
|Manuel Neuer
|Almanya
|2018 Rusya
|Thibaut Courtois
|Belçika
|2022 Katar
|Emiliano Martinez
|Arjantin
En iyi genç oyuncu
Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.
Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.
"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:
|Kupa
|Futbolcu
|Ülkesi
|Yaşı
|1958 Brezilya
|Pele
|Brezilya
|17
|1962 Şili
|Florian Albert
|Macaristan
|20
|1966 İngiltere
|Franz Beckenbauer
|Almanya
|20
|1970 Meksika
|Teofilo Cubillas
|Peru
|21
|1974 Batı Almanya
|Wladyslaw Zmuda
|Polonya
|20
|1978 Arjantin
|Antonio Cabrini
|İtalya
|20
|1982 İspanya
|Manuel Amoros
|Fransa
|21
|1986 Meksika
|Enzo Scifo
|Belçika
|20
|1990 İtalya
|Robert Prosinecki
|Yugoslavya
|21
|1994 ABD
|Marc Overmars
|Hollanda
|20
|1998 Fransa
|Michael Owen
|İngiltere
|18
|2002 G.Kore-Japonya
|Landon Donovan
|ABD
|20
|2006 Almanya
|Lukas Podolski
|Almanya
|21
|2010 Güney Afrika
|Thomas Müller
|Almanya
|20
|2014 Brezilya
|Paul Pogba
|Fransa
|21
|2018 Rusya
|Kylian Mbappe
|Fransa
|19
|2022 Katar
|Enzo Fernandez
|Arjantin
|21
Centilmenlik ödülü
"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.
İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.
Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:
|Kupa
|Kazanan
|1970 Meksika
|Peru
|1974 Batı Almanya
|Batı Almanya
|1978 Arjantin
|Arjantin
|1982 İspanya
|Brezilya
|1986 Meksika
|Brezilya
|1990 İtalya
|İngiltere
|1994 ABD
|Brezilya
|1998 Fransa
|İngiltere-Fransa
|2002 G.Kore-Japonya
|Belçika
|2006 Almanya
|Brezilya-İspanya
|2010 Güney Afrika
|İspanya
|2014 Brezilya
|Kolombiya
|2018 Rusya
|İspanya
|2022 Katar
|İngiltere