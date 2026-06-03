Arjantin Dünya Kupası'nda penaltı kralı

Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu.

Maçları 7 kez penaltılara kalan Arjantin, bunların 6'sında rakiplerini geçmeyi başardı.

İtalya 1990'da 0-0 berabere kaldığı çeyrek finalde Yugoslavya'yı penaltılarla 3-2 geçen Arjantin, bu kez 1-1 eşitlikle biten yarı finalin penaltı atışlarında ev sahibi ülkeye 4-3 üstünlük kurdu.

Fransa 1998'in son 16 turunda İngiltere ile 2-2 berabere kalan Arjantin, penaltılarda 4-3 galip geldi.

Brezilya 2014 yarı finalinde golsüz sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, adını finale yazdırdı.

"Tangocular", şampiyon olduğu Katar 2022'de ise 2-2 sona eren çeyrek finalde Hollanda'yı (4-3) ve 3-3 biten finalde Fransa'yı (4-2) penaltılarla mağlup etti.

Arjantin'in penaltılarda kaybettiği tek Dünya Kupası karşılaşması ise Almanya'ya karşı oldu. Almanya 2006'daki çeyrek final mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı ev sahibi ülkeye penaltılarla 4-2 yenilen "Tangocular", turnuvaya veda etti.

Almanya ve Hırvatistan penaltılarda 4'te 4 yaptı

Almanya ve Hırvatistan, penaltılara giden 4 karşılaşmanın tamamında mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda Brezilya, 5 maçın 3'ünde penaltılarda başarılı oldu. Fransa ise 5 karşılaşmanın 2'sini penaltılarla kazandı.

İspanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. İspanya, 5 maçın birinde penaltılarda başarılı oldu. İngiltere, İtalya ve Hollanda ise kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

Almanlar ve Hırvatlar kaybetmiyor

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Hırvatistan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda penaltılara giden 4 maçını da kazandı.

Rusya 2018'deki turnuvanın son 16 turunda Danimarka karşısında normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-2 kazanan Hırvatlar, çeyrek finalde ev sahibi ülkeye karşı 2-2 beraberlik sonrasında penaltılarla 4-3 galip geldi.

Son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-1 kazanan Hırvatistan, çeyrek finalde ise Brezilya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonrası 4-2 yendi.

İngiltere, penaltılardaki şanssızlığını 2018'de kırdı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

Son Dünya Kupası'nda 5 maç penaltılara gitti

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası organizasyonunda 5 maçın sonucu seri penaltıların ardından belirlendi.

Şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2 kez penaltı atışlarının ardından karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Hırvatistan da son 16 turu ve çeyrek finali penaltı atışlarıyla geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda penaltı atışları sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç Penaltılar Son 16 Japonya-Hırvatistan 1-1 1-3 Son 16 Fas-İspanya 0-0 3-0 Çeyrek final Hırvatistan-Brezilya 1-1 4-2 Çeyrek final Hollanda-Arjantin 2-2 3-4 Final Arjantin-Fransa 3-3 4-2

10 ülkenin "siftahı" yok

Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.

Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Japonya, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.

Ülkeler ve penaltılar

Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

Ülke G M Arjantin 6 1 Hırvatistan 4 0 Almanya 4 0 Brezilya 3 2 Fransa 2 3 İspanya 1 4 Hollanda 1 3 İtalya 1 3 İngiltere 1 3 Kosta Rika 1 1 İrlanda Cum. 1 1 Rusya 1 1 Ukrayna 1 0 Paraguay 1 0 G.Kore 1 0 Uruguay 1 0 Bulgaristan 1 0 Portekiz 1 0 Belçika 1 0 İsveç 1 0 Fas 1 0 Yugoslavya 0 1 Kolombiya 0 1 Gana 0 1 Danimarka 0 1 Şili 0 1 İsviçre 0 1 Yunanistan 0 1 Japonya 0 2 Romanya 0 2 Meksika 0 2

35 maç penaltılara kaldı

Dünya Kupası tarihinde 35 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi.

Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle: