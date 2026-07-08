Mısır'dan Hakem İsyanı: Arjantin'e 3-2 Elendik

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Mısır'da futbolseverler, takımlarının sergilediği "kahramanca" performansla gurur duyduklarını belirtirken, elenmelerinin arkasında hakem yönetiminin olduğunu iddia etti.

Mısır milli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından, Teknik Direktör Husam Hasan da Fransız hakem Francois Letexier'e sert eleştirilerde bulunmuş ve Arjantin ile Lionel Messi'nin turnuvaya devam edebilmesi için takımlarının "haksız bir yenilgiye" uğratıldığını savunmuştu.

Mısır takımı, tarihi başarının eşiğinden döndü

Mısır, güçlü rakibi karşısında 2-0 öne geçerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeye sadece 11 dakika uzaklıktaydı.

Ancak son dünya şampiyonu Arjantin, son dakikalarda bulduğu 3 golle durumu tersine çevirmeyi başardı.

Fransız hakem Letexier'nin kararları Mısır kampında büyük infiale yol açtı.

Mısırlı oyunculara kolayca sarı kart gösterilirken, Arjantinli oyuncuların sert müdahalelerine göz yumulduğu iddia edildi.

Özellikle Arjantin'in uzatma dakikalarında gelen 3. golü öncesinde, Arjantin ceza sahasında Muhammed Salah'ın ayağına basılması ve Ömer Mermuş'un formasından çekilmesine rağmen penaltı düdüğü çalınmaması, Mısırlı futbolcuların uzun süre itiraz etmesine neden oldu.

ABD'nin Georgia eyaletindeki "Atlanta Stadyumu"nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada Mısır'ın gollerini 15. dakikada Yasir İbrahim ve 67. dakikada Mustafa Ziko kaydetti.

Arjantin'e turu getiren goller ise 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Arjantin, 12 Temmuz Pazar günü Kanada'nın Vancouver kentindeki "BC Place" stadında oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşılaşacak.

"Arjantin karşısında dimdik durmak büyük bir başarıdır"

AA muhabirine konuşan Mısırlı taraftarlar, mağlubiyete rağmen takımlarının sahaya koyduğu karakterden ötürü mutlu olduklarını dile getirdi.

Taraftarlardan Ahmed Kasım, "Mısır elinden gelen her şeyi yaptı. Teknik direktörümüz Husam Hasan'a ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Son 16 turuna kalmak bile bizim için harika bir başarıydı. Tüm oyuncuları selamlıyorum; başardığımız şey imkansız görünüyordu. Son şampiyon Arjantin karşısında bu şekilde direnebilmek tek başına büyük bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Cena ve Sinderella isimli kadın taraftarlar milli takımın çok iyi oynadığını ancak Arjantin'in son dakikalarda güçlü bir geri dönüşe imza attığını belirtirken, Nurhan adlı taraftar ise karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini vurguladı.

Takımın yüksek ruhla oynadığını belirten Rabig, "Mısır milli takımı mükemmel bir performans sergiledi. Hepsinin başımızın üstünde yeri var, harika bir maç çıkardılar." derken, Arva isimli taraftar ise "Söyleyeceğim tek şey, son ana kadar erkek gibi mücadele ettiğimizdir. Sonuç ne olursa olsun yaşasın Mısır! Bugün tüm dünya bizi izledi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi ve Gençlik Bakanından takıma teşekkür

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, maçın ardından yayımladığı bildiride milli takımın sergilediği "kahramanca mücadeleyi" överek, "Mısır futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıya imza atan ve bizi onurlandıran milli takım kahramanlarına teşekkür ederim. Sizlerle ve başarınızla gurur duyuyoruz, gelecek sizin olacak." ifadelerine yer verdi.

Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil de yayımladığı mesajda takıma takdirlerini sunarak, "Oyuncularımız istisnai bir turnuva geçirdi. Tüm dünyanın saygısını kazanan ve gerek Mısır'da gerekse Arap dünyasındaki milyonlarca futbolseveri mutlu eden kahramanca bir performans ortaya koydular." dedi.

Hakem yönetimine ve "pazarlama kaygılarına" tepki

Maçın ardından hakem kararları Mısır cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

AA muhabirine konuşan bir taraftar, "Hakem yönetimi son derece kötüydü. Çok büyük bir maç çıkardık ama hakem tamamen rakibin yanındaydı." ifadelerini kullandı.

Bir başka taraftar ise "Harika bir performans sergiledik. Messi ve Arjantin'in haksızlıkla kazandığını söylemek yeterli. Efsanevi, rüya gibi bir oyun oynadık, Allah'a hamdolsun." eleştirisinde bulundu.

Taraftarlardan İsra da "Herkes haksızlığa uğradığımızı gördü, maçın özeti budur." diyerek tepkisini dile getirdi.

Mısır Teknik Direktörü Husam Hasan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında ticari kaygılara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Haksız bir mağlubiyet aldık. Dünya şampiyonuna her yönden destek var; pazarlama desteği... Geçen yılın dünya şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin burada olmasını istiyorlar. Maçta hakem adaleti yoktu, Mısır 'pazarlama' kurbanı oldu."

Mısır'ın forvet oyuncusu Mustafa Ziko ise maçtan sonra gözyaşları içinde kameralara yaptığı açıklamada, "Hakem çok adaletsizdi, koca bir ülkenin emeğini çöpe attı. Maçın başından beri bize karşı taraflıydı. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken maçı kazanmamızı istemedi. Turnuva önceden kurgulanmış. Mısır halkından özür dilerim, onları mutlu etmeyi çok istiyorduk. Şimdiden Arjantin'e Dünya Kupası hayırlı olsun." dedi.