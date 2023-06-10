Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran güzel model, bu kez İstanbul'da

2022 Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafetleriyle tanınan Hırvat model Ivana Knöll, bu kez Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi. Güzel model, verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

2022 Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Turnuvadaki maçlarda yer alan güzel model, bu kez Şampiyonlar Ligi final maçı için soluğu İstanbul'a geldi.

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek.

VERDİĞİ POZLARLA YİNE GÜNDEM OLDU

Dev final öncesinde taraftarlar tribündeki yerlerini alırken, Dünya Kupası'na damga vuran Ivana Knöll erkenden stadyuma giriş yaptı. Hırvat model Knöll, tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

İşte güzel modelin İstanbul'da verdiği pozlar;