Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Çağırır, Özbek rakibi Marjona Savrieva'yı mağlup etti.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, Özbekistan'dan Marjona Savrieva ile karşılaştı.

Bir Avrupa üçüncülüğü, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ayşe, iyi başladığı maçta net yumruklar attı. Seyirci desteğiyle iyi performans gösteren Ayşe Çağırır, karşılaşmayı 5-0 alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Milli sporcu, 14 Mayıs Cumartesi günü Fransız Rim Bennama ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.