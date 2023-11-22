Dünya futbol tarihine geçecek kare! Arjantin kalecisi Martinez, taraftarı coplayan polise saldırdı
Arjantin'in Brezilya'yı tek golle yendiği karşılaşmaya çıkan olaylar damga vurdu. Maç öncesi Brezilya polisinin Arjantinli taraftarlara saldırması sonrası ortalık karışırken Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez'in polisin copunu tutmaya çalıştığı anlar çok konuşuldu.
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi çıkan olaylar nedeniyle Arjantin'in kaptanı Messi takımı sahadan çekerken, asıl bomba hareketi kaleci Emiliano Martinez yaptı. Arjantinli taraftarlara copla vuran polise saldıran Martinez, polisin copunu tutmaya çalıştı.
POLİSİN COPUNU ALMAYA ÇALIŞTI
Brezilya'nın milli marşının okunduğu sırada polisin tribündeki Arjantinli taraftarlara saldırması sonrası ortalık karıştı. Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, taraftarların coplandığını görünce adeta sinir krizi geçirdi ve polisin copunu almaya çalıştı. Martinez arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırıldı.
MESSI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ
Yaşanan olayların ardından Messi takımı sahadan çekerken, mücadele 30 dakikaya yakın gecikmeyle başladı. Karşılaşmayı Tangocular, Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı.
İşte Martinez'in o anları: