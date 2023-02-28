Dünya, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağı konuşuyor! Hepsi nedenini aynı slogana bağladı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı kararı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

DEPLASMAN YASAĞI DÜNYA GÜNDEMİNDE

İspanyol ve Portekiz basını başta olmak üzere yurtdışından birçok medya organı Fenerbahçe'ye verilen deplasman yasağını, sarı-lacivertli taraftarların Konya spor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmasına bağladı. Portekiz'den Desporto Ao Minuto'da yer alan haberde deplasman yasağına ilişkin, " Fenerbahçe'nin, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle deplasman maçına taraftar götürmesi yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Yabancı basında çıkan haberlerden bazıları şöyle:

FENERBAHÇE'NİN TEPKSİ SERT OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten deplasman yasağına ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

"HİÇBİR ANLAM TAŞIMAMAKTADIR"

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

"BU YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.