Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 6-0 biten Kasımpaşa maçında attığı ilk gol, Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne benzetildi. Adeta Arjantinli yıldızın golünün bir kopyasını atan Arda sosyal medyada gündeme otururken, hem Türk hem yabancı futbolseverler genç yıldız için övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Kasımpaşa'yı 6 golle deviren Fenerbahçe'de sonradan oyuna girerek 2 gol atan Arda Güler maçın parlayan isimlerinden biri oldu. Genç yıldızın, İstanbul ekibinin filelerine bıraktığı ilk gol ise Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 100. gole benzetildi.

ARDA GÜLER'DEN BACAK ARASI GOL

Karşılaşmanın 86. dakikasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Arda Güler, mükemmel bir dribling ile içeriye girdi ve kalecinin bacak arasından topu ağlara yolladı. 18 yaşındaki futbolcunun bu enfes golü, futbolseverlere Messi'yi hatırlattı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

MESSI'NİN GOLÜ YENİDEN GÜNDEM OLDU

2017-2018 sezonunda Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi 16 turunda Chelsea karşısında attığı gol ile Devler Ligi'nde 100. kez fileleri havalandırmıştı. Arda Güler'in performansı sonrası sosyal medyada yeniden gündem olan gol, yabancı ve Türk futbolseverlere "Yeni bir Messi doğuyor" yorumları yaptırdı.