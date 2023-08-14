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Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır maç öncesi kale direğine tutunmak isterken az kalsın düşüyordu. Milli eldivenin o anları sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü futbol hesaplarının paylaştığı görüntü 5 milyondan fazla izlenirken, Altay'ın yaşadığı durum fena tiye alındı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Altay Bayındır'ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Altay Bayındır maç öncesi kale direğine tutunmak isterken az kalsın düşüyordu. Dünyaca ünlü futbol hesaplarının paylaştığı görüntü 5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmada Altay Bayındır'ın performansı eleştiri aldı. Sarı-lacivertlilerin yediği tek golde hatası olduğu düşünülen futbolcuya taraftarlar tepki gösterdi.

Milyonlarca izlenme alan o anlar:

Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

Dünya, Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni konuşuyor! Fena tiye alındı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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