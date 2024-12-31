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Dünya Alpagut Şampiyonası'nda İkiz Kardeşlerin Başarısı

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda İkiz Kardeşlerin Başarısı
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Mina Anka ve Anhar Yuşa Doguz, Dünya Alpagut Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Antrenörleri anneleri Rümeysa Anka Doguz'un liderliğinde sıkı çalışmalarını sürdüren ikiz kardeşler, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka ve Anhar Yuşa Doguz, antrenörlüklerini yapan anneleri Rümeysa Anka Doguz yönetimindeki sıkı çalışmayla yeni hedeflerin peşinde koşuyorlar.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Rümeysa Anka Doguz, 18 yıl önce Azerbaycan'dan gelerek Türkiye'de evlendi. Küçük yaşlardan itibaren farklı spor dallarıyla ilgilenen Doguz, 14 yaşındaki ikiz çocukları Mina Anka ve Anhar Yuşa'yı, yüzlerce yıllık geçmişi olan alpagut sporuna hazırlamak için 3 yıl önce antrenmanlara başlattı.

Yoğun ve disiplinli çalışma, düzenli, dengeli beslenme ve uyku programıyla kendilerini kısa sürede geliştiren ikizler, Gürcistan'ın Kutalsı şehrinde 4-8 Aralık'ta 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dünya Alpagut Şampiyonası'nda mücadele etti.

Alpagutta ümitler kategorisi olan "batur" sisteminde birincilik ve "gurşag" sisteminde üçüncülük elde eden Mina Anka ile "caymaz" sisteminde şampiyonluk kazanan Anhar Yuşa, evde anne, salonda antrenör ilgisi eşliğinde yeni başarılara hazırlanıyor.

Çocuklarının müsabakalarını kamera kayıtlarından izledi

İkizlerin annesi 35 yaşındaki Rümeysa Anka Doguz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada hakemlik yaptığını ifade etti.

Bu nedenle çocuklarının müsabakalarını izleyememenin üzüntüsünü yaşadığını aktaran Doguz, "Başarmak için bu durumla karşı karşıya gelmek zorundaydım, başardık. İkisiyle de gurur duyuyorum." dedi.

Doguz, maç yönettiği sırada diğer kortlarda Anhar ve Mina'nın karşılaşmaya çıktığını anlatarak, "O an izleyemedim, daha sonra kamera kayıtlarından izledim. Mina yan tarafta maç yaparken ben maç yönetmek zorundaydım ama gözüm bir taraftan onun maç tablosundaydı. Anne olarak çocuklarımın maçını izleyememenin üzüntüsünü yaşadım ama antrenör olarak da dünya birincisi olmaları benim için çok önemliydi." diye konuştu.

Her gün farklı salonlarda çift antrenman yaptıklarını aktaran Doguz, "Eve geldiklerinde yemek yemeden yorgun şekilde uyuyorlardı. Beslenmelerine çok dikkat ettim çünkü bir sporcunun antrenmanları kadar beslenmesi ve uykusu da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Mina Anka: "Dünya şampiyonu öğrencilerimin olmasını istiyorum"

Alpagut sporunu çok severek yaptığını ifade eden Mina Anka Doguz da annesiyle idmana çıkmanın ve müsabakalara katılmanın kendisine gurur verdiğini söyledi.

"Kadınlar yapamaz" algısı nedeniyle başarı kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Mina Anka, "İkizimle antrenman yapmak bazen sıkıcı oluyor çünkü sıkletim ondan büyük ve canı acıdığında vicdan azabı çekiyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyon olduğunda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını birlikte açtığını anlatan Mina Anka, "Dünya üçüncülüğüm gurşag sisteminden geldi, rakiplerim çok güçlüydü, boyları benden uzundu. Kendimi kısa hissettim ama üçüncü olmak beni çok gururlandırdı. Birinci gelmek, ülkenin milli temsilcisi olmak, 'kızlar yapamaz' gibi bir algıyı yıkmak için en önemli adımlardan birisi." şeklinde görüş belirtti.

Mina Anka, hayallerinin ve hedeflerinin büyük olduğuna değinerek, "Bu elde ettiğim başarılar sadece başlangıç. Üşengeç bir insan olmama rağmen bunları başardım. Annemin çabası büyük. Her gün antrenman yapıp yorulduğum günlerde zorla götürüyordu. Hayallerim büyük, gelecekte dünya şampiyonu öğrencilerimin olmasını istiyorum." dedi.

Anhar Yuşa Doguz ise iki disiplinde mücadele eden ikiziyle çalışmanın gelişiminde kendisine avantaj sağladığını söyledi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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