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DÜFest 2024 Öğrenci Festivalinde Dereceye Giren Takımlara Ödüller Verildi

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DÜFest 2024 Öğrenci Festivali kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Voleybol, futbol, ayak tenisi ve yüzme kategorilerinde başarılı olan takımlar ödüllerini aldı.

DÜFest 2024 Öğrenci Festivalinde düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Voleybol turnuvalarında kadın öğrenci kategorisinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci, Gümüşova Meslek Yüksekokulu ise ikinci olma başarısı gösterdi. Erkek öğrenci kategorisinde; Tıp Fakültesi birinci olurken, Spor Bilimleri Fakültesi ikinci, İlahiyat Fakültesi ise üçüncü oldu. Personel karma takımları kategorisinde ise Spor Bilimleri Fakültesi birincilik derecesi elde ederken, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ikincilik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise üçüncülük derecesi kazandı.

Öğrenci futbol turnuvasında şampiyonluğa Spor Bilimleri Fakültesi uzandı. Mühendislik Fakültesi ikinci olurken, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise üçüncülük başarısı kazandı. Personel futbol turnuvasında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) şampiyon olurken, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Güvenlik) ikincilik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ise üçüncülük derecesi elde etti.

Öğrenci ve personel takımlarının yer aldığı ayak tenisi turnuvasında ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birincilik, Mühendislik Fakültesi ikincilik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise üçüncülük derecesi ile turnuvayı tamamladı.

Yüzme yarışmalarında dereceye giren Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencileri de ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Dayanışmayı artıran ve sporun birleştirici gücünü gösteren turnuvalarda Düzce Üniversitesi mensupları, unutulmaz heyecan ve deneyim yaşayarak güzel hatıralar biriktirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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