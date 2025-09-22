Dragon Festivali Sona Erdi: Takım Ruhu ve Rekabet Dolu İki Gün

DÜNYANIN en büyük üç festivalinden biri kabul edilen Dragon Festivali dün sona erdi. Kurumları ve çalışanlarını bir araya getiren festivalde Demirören Yatırım Holding ve grup şirketleri Sisal Şans, Misli, Şans Girişim ve Şans Tech 20 kişi ile yarıştı.

Finalde yarışan çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, "Çok heyecanlıyız, ekibimiz bu sene kuruldu ve sadece 10 antrenman yapabildi. Buna rağmen takım olmayı başardılar. Bu yüzden hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan ve bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan en köklü kültürel etkinliklerden biri kabul edilen Dragon Festivali, 2015 yılında resmi olarak dünyanın en büyük üç festivalinden biri unvanını kazanmıştı. Spor, kültür ve kurumsal etkileşimi bir araya getiren önemli bir organizasyon haline gelen festival, sona erdi.

Türkiye'de her yıl haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen Dragon Festivali, iki gün boyunca kurumların çalışanlarına takım ruhunu geliştirme, iş birliğini güçlendirme ve motivasyonu artırma fırsatı sunuyor. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar, çalışan bağlılığını desteklerken aynı zamanda şirketler için kurumsal sosyal etkinlik kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Dragon Festivali, kurumların çalışanlarını farklı bir atmosferde bir araya getirerek ekip olma kültürünü pekiştirmeyi, kurum içi iletişimi güçlendirmeyi ve uluslararası ölçekte tanınan bir organizasyona katılım ayrıcalığını sunmayı amaçlıyor. Demirören Yatırım Holding de yarışa katılan şirketler arasında yer aldı.

Festival alanında özel olarak tasarlanmış yarış parkurunda, takımlar için ayrılan çadır alanları, geniş yeme–içme bölümleri ve sahne etkinlikleri yer aldı. Yarışlar, 16 kürekçi ve 1 davulcudan oluşan toplam 17 kişilik takımlar arasında gerçekleşti. Katılımcılardan yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda uyum, disiplin ve ortak hedefe odaklanma becerisi beklendi. Yarış 8 farklı kategoride gerçekleşti.

'BUGÜN KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, "Dün 8 farklı yarış yapıldı. 37 ekip vardı ve bu 37 ekibin her biri 2 kere yarıştı. Bu yarışların sonucunda da sürelerine göre en iyi skorları dikkate alınarak bugünkü kategoriler belirlendi. Çok heyecanlıyız, dün o kadar eğlendik ki bugün için heyecanımız arttı. Tabii ki bir hedefimiz var. Kategorimizin ve kendimizin en iyi versiyonu olmak istiyoruz. Ekibimiz bu sene kuruldu ve sadece 10 antrenman yapabildi. Tamamen farklı şirketlerden kuruldu. Buna rağmen takım olmayı başardılar. Bu yüzden hepsiyle gurur duyuyoruz. Hedefimiz antrenmanlarımızı ve dünkü skorumuzu geçmek. Her şeyin gönüllülük esasına dayalı olduğunu söylemem lazım. Takım arkadaşlarımıza 'Bizim için gönlümüzün birincisi sizsiniz' dedik. Bu yüzden biz aslında kendi başarımızı elde ettik. Ama önemli olan suyun üstünde de o gücü göstermeleri ki kendilerine daha çok inanmaları. Bugün kazanacağımıza inanıyorum. Ekip çok yeni ve dünkü sıralamalarda bazı ekiplerde stratejik planlamalar yapıldı. Kendi kategorimiz biraz kalabalık. Sonuç ne olur bilmiyorum. İyi takımlar var, uzun süredir çalışan takımlar var ama benim hedefim takımımız için dünü geçmeleri ve buradan yüzleri gülerek dönmeleri" dedi.

'DAHA İYİ DERECELER ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yarışa katılanlardan Emrah Murat Koçyiğit, "Yarış çok güzel geçiyor. Burada birçok şirket bir araya geldik, birbirimizle kaynaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla güzel bir takım oluşturduk. İlk gün biraz heyecanlıydı çünkü organizasyona ilk defa katıldık. Ama her geçen yarış ki iki yarış yaptık, o heyecanı daha da azalttı diyebilirim. Amacımız ilk kez katılmanın verdiği o heyecanı atlatmaktı. Bundan sonraki yarışlarda ise daha iyi hazırlanıp daha iyi dereceler almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'İYİ BİR EKİP OLDUK'

Kübra Korkusuz ise "Bugün çok heyecanlıyız kendi kategorimizde kupa almayı hedefliyoruz. Dün ilk yarışta biraz uzun sürede kürek çektik ama iyi bir stratejiyle 7 saniye kazandık ve ikinci yarışta daha ön sıralara geldik. Bugün daha iyi bir stratejiyle 10-15 saniye daha kazanıp kupayı almayı hedefliyoruz. Holding olarak farklı farklı şirketlerde çalışıyoruz ama çok iyi bir ekip olduk. Bu etkinlik hepimizi bir araya getirdi ve çok güzel oldu. Artık hepimiz biriz" ifadelerini kullandı.