DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Başarılı Sporculara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yapılmış olan sportif faaliyetlerde üniversiteyi başarıyla temsil eden sporculara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenledi. Törende Rektör Kazım Uysal ve protokol üyeleri tarafından, kadın yüzme ve badminton, futbol, hentbol, atletizm ve boks, basketbol, muay-thai, voleybol, güreş ve karate braşlarında başarılı olan öğrencilere ve antrenörlerine belge takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yapılmış olan sportif faaliyetlerde üniversiteyi başarıyla temsil eden sporculara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Tekin, Garnizon Komutanlığı Hv. İkb. Alb. Koray Çetin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, il müdürleri ve akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin açılışında konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek," 22-2023 eğitim ve öğretim yılında Üniversite Federasyonun düzenlemiş olduğu sportif faaliyete katılan ve bu sportif faaliyetlerin antrenörlüğü yapan kıymetli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür belgelerinin takdimi için bir araya geldik, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor sizleri burada görmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Spor, eğitimin en önemli aracıdır. Spor, bir bireyin fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal bütün gelişimlerine etki eder. Sporla uğraşan her birey kötü alışkanlıklardan uzak durur ve sağlıklı bireyler olarak toplumumuza faydalı olur. Toplumumuzun spora katılımı yüzde 4-5 civarında. Avrupa ülkelerinde bu oranlar yüzde 70'e kadar yükseliyor. Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizi spora ortak etmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimize hizmet etmek istiyoruz. Spor ile gençlerimizi, görmüş olduğumuz bazı olumsuzluklardan kurtarmak istiyoruz. Uzaktan eğitim maalesef hocalarımızın sporcularımızla bir araya gelememesine sebep oldu. Buna rağmen büyük bir başarı elde ettik. Spor Bilimleri Fakültelerinde tatlı bir rekabet var, biz bu rekabette en önde olmak istiyoruz. Antrenörlük yapan hocalarımıza ve başarı sağlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

"Alıştığımız normal bir eğitim sistemi var, bu anlayışı değiştirmeye çalıştık"

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, törende yaptığı konuşmada," Alıştığımız normal bir eğitim sistemi var, bu anlayışı değiştirmeye çalıştık. Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını istedik. Elimizden geldiği kadar bu konuda teşvik ettik. Geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz işlerin ne kadar doğru olduğu görmüş olduk. Pandemiye rağmen bu geldiğimiz nokta bizim için övünç kaynağı olmuştur. DPÜ sadece sporda değil diğer alanlarda da başarılı. Teknofest'e katılan takım sayımızı 53' çıkardık, daha da arttıracağız. Öyle bir seviyeye geldik ki Teknofestte iki alanda birinci olduk. Bu öğrencilerimizin kendi gayretleriyle, fedakarlıklarıyla oldu. Sporda da böyle, bu başarı tamamen sizindir. Bizler sizlere pandemi dolayısıyla pek katkı veremedik. Bu sebeple sizleri takdir ediyorum. Üniversitemiz ismini yakışır bir şekilde adım adım istikbale gidiyor. Ben başarılı öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor, hayatta başarılar diliyorum"" diye konuştu.

Törende Rektör Kazım Uysal ve protokol üyeleri tarafından, kadın yüzme ve badminton, futbol, hentbol, atletizm ve boks, basketbol, muay-thai, voleybol, güreş ve karate braşlarında başarılı olan öğrencilere ve antrenörlerine belge takdim edildi. - KÜTAHYA