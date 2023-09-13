Down Sendromlu Milli Judocu Ahmet Ünal, Altın Madalya İle Karşılandı

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli judocu Ahmet Ünal, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada 73 kiloda altın madalya kazanan milli judocu için Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü yetkililerince karşılama töreni düzenlendi.

Kulüp girişinde çiçeklerle karşılanan milli sporcuya arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, milli sporcuyu tebrik ederek, "Ahmet ile 3 yıldır çalışıyorduk. Ahmet bu 3 yıllık emeğin sonunda şimdi Avrupa şampiyonu oldu. Geçen ay Türkiye şampiyonu olmuştu, şimdi de Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'dan gelen Ahmet'i sevenleriyle birlikte karşıladık, bugün eğleneceğiz güleceğiz yarın tekrar olimpiyatlar için çalışmaya başlayacağız. İnşallah bundan sonra hedefimiz olimpiyat ve dünya şampiyonluğudur." diye konuştu.

Milli sporcu Ahmet Ünal da kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anne Döndü ve baba Ramazan Ünal da çocuklarına destek olan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'e ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ünal ve yakınları, konvoy eşliğinde ilçe turu attı.