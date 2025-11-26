Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

'HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Ferencvaros karşılaşması hakkında konuşan Tedesco, "Çok önemli bir maç olacak. Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferencvaros şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor." dedi.

"CEZALI OYUNCULAR OLMASI ZOR OLMAYACAK'

Eksik oyuncuların problem yaratmayacağını ifade eden deneyimli hoca, "Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncular eşit, tüm oyuncular aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN POZİTİF BİR DURUM'

"Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritm kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum." sözlerini sarf etti.

"MESELA KIZ ARKADAŞINIZ VAR..."

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz." yorumunda bulundu.

"LEVENT'İ 11'DE GÖREBİLİRİZ"

"Levent Mercan yarın ilk 11'de olacak mı?" şeklindeki soruya da cevap veren Tedesco, "Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz." dedi.

"FERENCVAROS EN ZOR TAKIMLARDAN BİRİ"

Rakibin zor bir takım olduğunu da söyleyen Tedesco, "Ferencvaros, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız." şeklinde konuştu.