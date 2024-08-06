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Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Dördüncü Durağı Kahramanmaraş

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu.

Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer alıyor.

Ralliye katılan sporcular, Kahramanmaraş'taki Doğu Çevre Yolu'nda bulunan madalyalı kavşakta araçlarıyla 2 tur atarak bir sonraki güzergahları olan Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Anadolu'nun tüm güzelliklerini tanıtmak için yola çıktıklarını söyledi.

Güzel bir rotada keyifli bir yolculuk yaptıklarını aktaran Serin, şöyle konuştu:

"4 Ağustos'ta İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda start verdik. Yaklaşık 100 araba ve 4 kuruluş vardı. Amacımız, burada hızdan ziyade macera rallisi yapmak ve bizimle beraber katılan yarışmacılara Türkiye'nin turistik yerlerinden ziyade Anadolu'yu tanıtarak döndüklerinde bizim elçilerimiz olmalarını sağlamaktır. Bu bizim dördüncü durağımız. Transit geçtiğimiz şehirler farklı, mola verdiğimiz şehirler arasında Kahramanmaraş dördüncü durumda."

Türkiye'de Adıyaman ve Doğu Beyazıt güzergahından geçecek sporcular; İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'den geçtikten sonra 28 Ağustos'ta turu Moğolistan'da bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Spor

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