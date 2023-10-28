Diyarbekirspor'un yeni teknik direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen profesyonel liglerin en genç teknik direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan, takımını üst liglere çıkarmak istiyor.

Profesyonel liglerin en genç teknik direktörü unvanına sahip 30 yaşındaki Karaaslan, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin bir süre yardımcılığını yaptı.

İngiltere'de Manchester City ve Leicester City takımlarında staj yapan Karaaslan, Diyarbekirspor'da Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna üç gün önce oturdu.

"Heyecanlıyım, hırslıyım ve başarılı olacağım"

Karaaslan, AA muhabirine, teknik direktörlüğe ilk adımının Diyarbekirspor olduğunu, bu nedenle heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk antrenörlük eğitimi İngiltere'de aldığını aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Orada bazı kulüplerde staj yaptım. Türkiye'de ise ilk kulübüm Eskişehirspor idi. Daha sonra ise Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Süreç ilerliyor. Yaşım 30 ve gençliğimin verdiği heyecan ve istekle her zaman başarılı olmak istiyorum."

En genç teknik adam olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Mustafa Denizli'nin yanında piştim. Ondan saha içi ve dışında birçok şey öğrendim. O yüzden heyecanlıyım, hırslıyım ve başarılı olacağım. Hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için elimden ne gelirse yapacağım. Çünkü bu iş benim hayalimdi. Dolayısıyla bu yaşta buna ulaşmış olmam avantaj. Erken yaşta başladım bu işi yapmaya. Bu tecrübelerimi şimdi sahaya yansıtma vakti."

"Takımın başına yeni geçmeme rağmen aldığım enerji olumlu"

Ligde lider takımla aradaki puan farkı biraz açıldığını bildiren Karaaslan, daha ligin başı ve oynayacakları çok maçların olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak kaliteli bir kadromuz var. Futbolcularım, karakterli, hırslı ve çalışma azmi olan oyuncular. Çalışmaya ve başarıya aç oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Onların bana verdiği reaksiyon benim için çok önemliydi. Takımın başına yeni geçmeme rağmen aldığım enerji olumlu. Alacağımız galibiyetlerle puan veya puanlar toplayıp takımı sezon sonuna kadar play-off potasının içinde tutup şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorum. Türkiye profesyonel liglerinin en genç teknik adamı olarak hedefim Diyarbekirspor'u üst liglere taşımak, başarı dolu sezon geçirmek. Takımı şampiyonluk parolasıyla üst liglere taşımayı amaçlıyoruz. Taraftarlarımızın da bizi desteklemelerini, maçlara gelmelerini bekliyoruz."