Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo sporcusu Selman Süren Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo sporcusu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo sporcusu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki DBB Sporcusu Selman Süren, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde 27- 29 Ekim arasında düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 90 kilogramda Türkiye'yi temsil etti.
Final müsabakasında rakibini yenerek birinci olan Süren, Altın Madalyayla yurda döndü.
Süren, altın madalyasını ülkesine hediye etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor