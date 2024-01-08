Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımının resmen içinden geçti
Fransa Kupası son 64 turu maçında Paris Saint-Germain Revel'i 9-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Maçta goller; Kylian Mbappe, Maxence N'Guessan (kendi kalesine), Marco Asensio, Gonçalo Ramos (penaltıdan), Randal Kolo Muani ve Cher Ndour'dan geldi.
Fransa Kupası son 64 turu maçında Luis Enrique'nin Psg'si, Fransa Amatör Lig ekiplerinden Revel'e konuk oldu. Pierre-Fabre Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG 9-0 kazandı.
6 FARKLI İSİM GOL ATTI
Mücadelenin golleri; 16, 45 ve 48. dakikada Kylian Mbappe'den, 38. dakikada Maxence N'Guessan'ın kendi ağlarına yaptığı vuruştan, 43. dakikada Marco Asensio'dan 71. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos'tan, 76 ve 90. dakikalarda Randal Kolo Muani'den ve 87. dakikada Cher Ndour'dan geldi.
PSG SON 32'DE
Bu sonuçla birlikte PSG son 32 turuna yükselirken, Revel kupaya veda etti.