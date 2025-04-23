İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Diego Carlos'un Ailesi Depremde Panik Yaşadı

Diego Carlos'un Ailesi Depremde Panik Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un ailesi, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında yalın ayak evlerini terk etmek zorunda kaldı. O anlar, Carlos'un eşi Naiara tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi depremde panikle yalın ayak dışarı çıktı.

İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti.

O anları Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.