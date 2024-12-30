Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran ünlü oyuncu Devrim Özkan ; "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi.

DEVRİM ÖZKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Torreira ile Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. İkili bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu Devrim Özkan, sessizliğini bozdu. Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

"O HADDİ VERME"

Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.