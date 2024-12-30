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Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerini sonlandıran oyuncu Devrim Özkan, ayrılık sebebini açıkladı. Özkan, bir programda 'Son ilişkin sana ne öğretti?' sorusuna verdiği yanıtla ayrılıklarına ışık tuttu. Özkan, 'Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran ünlü oyuncu Devrim Özkan ; "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

DEVRİM ÖZKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Torreira ile Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. İkili bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu Devrim Özkan, sessizliğini bozdu. Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

"O HADDİ VERME"

Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

REZİLLİK TEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Herkes alacağını aldı konu kapandı, başka çiçeklere artık:)

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBerkee Can:

vurdu vurdu şutladı bu terliği rezil birde konuşuyor

Yorum Beğen118
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Haber YorumlarıKayserili:

yapma kızım cocuk bunalıma girecek GS ye zarar veriyorsun

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Ne yapacaktı 2 sokup çıkartmaktan başka

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıBulent Uluer:

Aylarca adamla , nikahsız , karı koca hayatı yaşadın. Sonra güle güle deyince, had meselesi diyorsun. Yapma ..! ??????

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Haber YorumlarıErdal Adil:

tamamen duygusal.

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Haber YorumlarıOrhan D:

GESE Lİ TOPÇU GOLÜ SAHA DIŞINDA ATMIŞ.

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Haber YorumlarıTaş:

Kabuklu yemiş yiyenler ve sevenler el kaldırsın

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Bana canımsın diyorsun ya.. gerçektende canımsansan canını verecek kadar seviyormusun beni.. eğer canım canını vermeyecek kadar sevmiyorsansan... bana canım deme cicim de

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Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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