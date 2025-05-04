Dev derbiye saatler kaldı! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, bu sezon Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçında görev alarak kariyerindeki ilk derbiyi yönetmişti. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.

FORM DURUMLARI

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Süper Lig'de en son yine Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, sonraki 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Oğuz, Fred, İsmail, Tadic, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

İLK YARIDAKİ DERBİ BEŞİKTAŞ'IN

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçı 1-0 kazandı. Ligin 15. haftasında idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. "Kara kartal"a galibiyeti getiren golü, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlıların savunma hattındaki eksikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek. Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

361. RANDEVU

Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.