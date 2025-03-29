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Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
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Haberler
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Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin 36. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbi müsabakasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Kıran kırana geçen 90 dakikayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının 23. dakikasında Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Bu golden sonra Galatasaray'da Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

TORREIRA'DAN İNANILMAZ GOL

Ardından 45. dakikada ise Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu ve derbiye eşitliği getirdi.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

GEDSON SAHNEDE

65. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti! Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

SEMİH DE KIZARDI

Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan anlarında başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

ASLAN'IN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

PUAN DURUMU

  • (71) Galatasaray (28 maç)
  • (65) Fenerbahçe (27 maç)
  • (47) Beşiktaş (27 maç)
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Bu ülkenin tek namağlup takımı besiktastir o kadar

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme75
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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Hakeme rağmen yendi bjk tebrikler.Fener sanada lafım var samsunu kendi evinde yenemiyorsan gs yine böyle kıl payı şampiyon olur.Tmm gs hakemlerle buraya kadar geliyor ama sende hakemide yeneceksin Fenerrr yenemiyorsan her sene böle bakarız

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme77
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Haber Yorumlarısnahmt:

Tebrikler Beşiktaş… Bileklerinin hakkıyla kazandılar…

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

galatasarayın ne kafar boş beleş takım oldugu adaletli bir hakem olunca ortaya çıktı yasin kol hakemlik dersi verdi

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

SATILIK FENEVRASYONLU HAKEMLENMi??? AYNI POZISYONDA GS PENALTIYI GECTiK VARA BiLE BASVURMADI 8DASLILARA GELiNCE ANINDA FAUL VERiLiYO OLSUN KiRLi OYUNLARINIZ BOGULACAKSINIZ SONUÇ? MAYISLAR BiZiMDiR EZZZiK UYUUUZ ŞAPŞAL KUŞLAR TOPLULUĞU BEŞiNCi YILDIZ iNAADINIZA LOADiNG

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme83
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan nerdesin ...aaa penaltı vermedi hakem bak üzüldüm haftalardır hakemlerle geldiniz hakeminiz umut meler yok ..vah vah

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Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıENGiN:

Namağlup tek şampiyona selam dur??????

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Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Bir Fenerli olarak GS bundan sonra 1 kez daha yenilse bile yine şampiyon olur.FB Samsun maçında şampiyonluğu maalesef kaybetti

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Okan hoca barış Alperi 90 dk.baldirlarini izlemek için mi oynatiyorsun. Başka bir numara yok çünkü

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Dua etsinler Barış alperi ikinci sarıdan atamadı hoca. Fakat olan Okan Hocaya oldu. Çok zıpladı yine saha kenarın da. Şampiyonluk gitmez korkma hocam. Ikı ufak işlem tamam. Sıkıntı yok.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme26
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