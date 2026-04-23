Derbilerin "skor yükü" yabancılarda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki 30 derbide atılan 48 golün 40'ını yabancı oyuncular kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide, sarı-kırmızılı ekip 26, sarı-lacivertli takım ise 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 48 golün 40'ını yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin de 17 golünü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 golle skora katkı sağladı.

31 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 13 sezondaki derbilerde 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2013-14 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide sarı-lacivertlilerden 16, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane daha önceki derbilerde gol kaydetti.

Fenerbahçeli Kerem, gollerini sarı-kırmızılı formayla kaydetti

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 26 golün 3'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golü ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın'ın ayağından gelmişti.

Son 13 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

Stat

Organizasyon

Skor (FB-GS)

Goller

10.11.2013Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig2-0Emre Belözoğlu/Cristian Baroni
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig0-1Sneijder
25.08.2014

Manisa 19 Mayıs

TFF Süper Kupa

0 - 0

-

18.10.2014

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 2

Alper Potuk / Sneijder (2)

08.03.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 0

Kuyt

25.10.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 1

Diego / Olcan Adın

13.04.2016

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

26.05.2016

Antalya

Türkiye Kupası

0 - 1

Podolski

20.11.2016

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Van Persie (2)

23.04.2017

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 0

Josef de Souza

22.10.2017

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

17.03.2018

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2 - 2

Valbuena, Jailson / Donk, Linnes

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1 - 1

Eljif Elmas / Onyekuru

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1 - 3

Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0 - 1

Mustafa Muhammed

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2 - 1

Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Zajc, Serdar Dursun

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 3

Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0 - 3

Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi

24.12.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

07.04.2024

11 Nisan (Şanlıurfa)

TFF Süper Kupa

0 - 3 (Hükmen)

Mauro Icardi

19.05.2024

RAMS Park

Süper Lig

1 - 0

Çağlar Söyüncü

21.09.2024ÜlkerSüper Lig1 - 3Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025RAMS ParkSüper Lig0 - 0-
02.04.2025ChobaniTürkiye Kupası1-2Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
01.12.2025ChobaniSüper Lig1-1Jhon Duran/Leroy Sane
10.01.2026Atatürk OlimpiyatTurkcell Süper Kupa2-0Matteo Guendouzi/Jayden Oosterwolde

Kaynak: AA / Süha Gür
