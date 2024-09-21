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Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

TORREIRA PERDEYİ AÇTI

Tempo seviyesi yüksek maçta gol perdesini 20. dakikada Torreira açtı. Durum 1-0 oldu.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

MERTENS 2 YAPTI

Torreira'nın golünün şokunu atlatamayan Fenerbahçe, bu kez de 28. dakikada Mertens'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

SARA SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri bu kez de 59. dakikada yeni transfer Sara ile durumu 3-0'a getirdi.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

DZEKO PENALTIDAN ATTI

3-0 sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. Maçın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (23)

samsun uydu:

hak eden kazandı tebrikler Galatasaray

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2
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Savas Ozturk:

Mert Hakan Yandaş ağlayabilirsin kenarda :)

87
2
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Naci Büyükkal:

Üzülmeyin Ali Koç Fenerbahçe hem şampiyon yapacak, hem de Avrupa şampiyonu yapacak. Bana inanın.. Az kaldı. :DDDDDDD

64
20
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Can Yorumcu:

Icardi olmayınca iyi oynuyoruz birde barış alper olmasa uçarız, tebrikler

37
42
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Savas Ozturk:

Gs zayıf rakibine acımadı

63
5
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Yasar Unal:

İstatistiklere göre FB kazanmalıydı. Kırmıxılar atlandı. Mourinho bana göre takımı verimli oynatmak noktasında henüz istenilen seviyede değil. Cenk Tosun'dan hiç yararlanmamasının da izahı yok. Ayrıca hafta boyunca FB'nin favori gösterilmesi de olumsuz etkilemiş takımı. Gs'ı önemsememişler yeterince. 10 kişiyle Gs'ı yendiğimiz haftada da aynı durum Gs için döz konusu olmuştu.

7
52
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Emin Alıç:

Tüh be yine yeni yeniden

56
3
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ekrem celebi :

tşkler cım bom..ıstedıgın zaman ıstedıgımız gıbı oynuyorsun lakın sampıyonlar lıgıne katılmak ıstememen bizi üzdü.ben bılerek katılmak ıstemedıgını dusunuyorum sampıyonlar lıgıne..

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Gerard Dirivia:

José Mourinho fos çıktı Rıza baba. İsmail Kartal olsaydı şu an skor tam tersi durumdaydı. Verilen paralara yazık.

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Masum Adam:

Cik cik cik cik

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