Derbi maç öncesi Şanlıurfaspor'a Eyyüpoğlu'ndan büyük destek

TBMM İdari Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Eyyüpoğlu'ndan Şanlıurfaspor'a büyük destek. Derbi maç öncesi futbolculara 500 bin TL prim destek hesaba geçildi...

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, tüm engellemelere rağmen Batman Petrolspor maçından galip ayrılmak istiyor. Seyircisiz oynama cezası alan Şanlıurfaspor'da, 30 bin taraftar stada alınmayacak ama stadın dışı dolup taşacak. Derbi maç öncesi ise futbolculara prim müjdesi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Eyyüpoğlu'ndan geldi.

Şanlıurfa, 12 Kasım Çarşamba günü Güneydoğu derbisine tanıklık edecek.

Nesine 2. lig beyaz grupta mücadele veren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, liderliğini elinden aldığı Batman Petrolspor'u kendi sahasında konuk edecek. Ligin başından bu yana zirveyi adeta paylaşamayan Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta PFDK'ya sevk edilen ve seyircisiz oynama cezasına çaptırılan Şanlıurfaspor'da moraller yerinde. Haftayı galibiyet ve rakibinin kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan sarı yeşilli ekip, derbi öncesi büyük moral buldu. En büyük moral ise bugün yaşandı.

EYYÜPOĞLU'NDAN FUTBOLCULARA 500 BİN TL PRİM...

TBMM İdari Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Eyyüpoğlu, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu ile görüşerek takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Şanlıurfaspor'a bakış açısı ve destekleriyle sürekli yanlarında olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinen ve görülen milletvekili Eyyüpoğlu, Batman Petrolspor maçı öncesi futbolculara 500 bin TL prim göndererek adeta moral depoladı.

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Şanlıurfaspor, sahadan galip çıkarak hem puan farkını açmak, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

Ligin 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor maçı 12 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'da 11 Nisan stadında oynanacak.