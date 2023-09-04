DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan, üçüncülük kürsüsüne oturarak 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile döndü.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan, üçüncülük kürsüsüne oturarak 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile döndü. Turnuvaya katılan 6 sporcudan 4'ü paralimpik kategoride yarıştı.

Hizmet bölgesine değer katmayı hedefleyen çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren DEPSAŞ Enerji, sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdürüyor. DEPSAŞ Enerji'nin spor alanındaki temsilcisi olan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ise başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kulüp, 24 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan üçüncü sıraya oturarak toplam 9 madalya ile ülkemize döndü. Kulüp sporcularından Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici, Murat Çırık, Abdülsamet Ocakoğlu, ve Fatih Kamuz paralimpik kategoride yarıştı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde, 51 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, zorlu müsabakalara sahne oldu. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, bu zorlu atmosferde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularıyla adından söz ettirdi. Şampiyonada Gökhan Seven 75 kiloda 2 altın madalya ile Dünya Şampiyonu olurken, Mustafa Dinleyici 100 kiloda ve Murat Çırık ise 90 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonları listesine adını yazdıran isimler oldu. Abdulsamet Ocakoğlu 65 kiloda mücadele ettiği yarışmada dünya ikinciliği ile gümüş madalyayı kazandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi öğrencisi Nisa Camadan 70 kilo bir gümüş ve bir bronz madalya ile dünya ikincisi ünvanını kazanırken, kulübün bir diğer sporcusu Fatih Kamuz ise 60 kilo da bir gümüş ve bir bronz madalyayla dünya ikincisi olarak yurda döndü.

"Başarılarla gururlandık, yenilerine odaklandık"

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularını tebrik eden DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Sportif direktörümüzü ve değerli sporcularımızı gösterdikleri üstün performanslar nedeniyle kutluyorum. Kazakistan'da düzenlenen uluslararası şampiyonada bayrağımızı gururla taşıdıkları için onlarla ayrıca iftihar ediyorum. Kıymetli sporcularımızın başarıları ile gururlandık, yeni başarılar için odaklandık. Üç dünya şampiyonundan bahsediyoruz, gurur duymamak mümkün mü?" ifadelerini kullandı. Karagüzel sözlerine ek olarak, "Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde spora olan ilgiyi artırmak adına çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Kulübümüzün başarı seviyesini yükseltmek için desteklerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz" dedi.

6 sporcudan 9 madalya

Şampiyonada elde edilen başarılar hakkında açıklamada bulunan DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, "Sporcularımızı ve başarılarında büyük katkıları olan ailelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Altı sporcumuz ile toplam dokuz madalya kazanarak ülkemize döndük. Sporcularımla gurur duyuyor ve yeni başarılar için hazırlıklarımıza devam ettiğimizin müjdesini de buradan paylaşıyorum. Disiplinli ve başarı odaklı çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR