Depremin vurduğu Hatayspor, ligden çekilme iddialarına son noktayı koydu: Canımızla boğuşuyoruz

Deprem felaketinden sonra ligden çekileceği iddia edilen Hatayspor'da basın sözcüsü Mustafa Özat iddiaları yalanlarken, "Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok, kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz." ifadelerini kullandı. Ligin geri kalanı ile ilgili TFF'ye taleplerde bulunan Hatayspor ile Gaziantep FK, sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçlarını da İstanbul'daki ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler.

Ülkemizde yaşanan depremler futbolu olumsuz etkilerken bu durumdan Süper Lig'de en çok zarar gören Hatayspor ve Gaziantep Fk, ligin geri kalan kısmıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na taleplerde bulundu.

GAZİANTEP FK DA İSTANBUL'A GELİYOR

Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı. Hatayspor, Riva'da konaklamaya başlarken, Gaziantep Fk'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi.

TÜM MASRAFLARIN KARŞILANMASI TALEP EDİLDİ

Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.

"LİGDEN ÇEKİLME GİBİ BİR KARARIMIZ YOK"

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok, kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.

Mustafa Özat