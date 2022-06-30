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Denizlispor'un kamp programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'un kamp programı belli oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren A. Denizlispor'un kamp programı belli oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren A. Denizlispor'un kamp programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor hazırlıklarının aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına devam eden yeşil siyahlı ekibin yeni sezon öncesi kamp programı açıklandı. 8 Temmuz tarihine kadar tesislerde çalışmalarına devam edecek olan horoz, 9-10 Temmuz'da ise izin yapacak. 11-14 Temmuz tarihlerinde çalışmalar yine Haluk Ulusoy Tesislerinde devam ettirecek olan Denizlispor, 15 Temmuz'da 10 günlük sezon öncesi kamp için Burdur'a gidecek ve burada 5 hazırlık maçı yapıp 25 Temmuz'da kampı tamamlayarak Denizli'ye dönecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal Denizlispor Denizli Spor Haberler

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