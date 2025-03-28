İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Denizlispor İçin Tabutlu Eylem: Taraftarlar Kulübün Sahipsizliğine Tepki Gösterdi

Denizlispor İçin Tabutlu Eylem: Taraftarlar Kulübün Sahipsizliğine Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil'in açlık grevi başlatmasının ardından taraftarları, kulübün sahipsizliğine dikkat çekmek amacıyla tabutlu eylem yaptı. Denizlispor taraftarları, kulüplerinin maddi sıkıntıları nedeniyle her geçen gün 'ölmekte' olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu.

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'in başlattığı açlık grevinin ardından Denizlispor taraftarları meydanda tabutlu eylem yaptı. Denizlispor'un tabutunu taşıyan taraftarlar, kulübün sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek, "Denizlispor her geçen gün ölüyor ama kimse görmüyor ve duymuyor" dedi.

Zor zamanlar yaşayan Denizlispor için bir süredir çeşitli görüşmeler ve girişimler yapan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'in başlattığı açlık grevinin ardından Denizlispor taraftarlarından da destek gecikmedi. Bir grup Denizlispor taraftarı Çınar Meydanının ortasında Denizlispor'un tabutunu getirerek eylem başlattı. Tabutun üzerinde 'Her canlı ölümü tadacaktır, Denizlispor hariç' yazısı dikkat çekerken mezar taşına ise Denizli oğlu Denizlispor yazarken ölüm tarihi ise belirtilmediği görüldü. Ölüm sebebi ise parasızlık olarak yazıldı.

"Kapı kapı sokak sokak gezdik ama kimse maddi manevi destek sağlamıyor"

Denizlispor için sokak sokak gezdiklerini ama kimsenin maddi ve manevi konuda destek vermediğini dile getiren Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Servet Gök, "Denizlispor bu şehrin markasıdır. Denizli'yi Denizli yapan Denizlispor'dur. Denizlispor'un yaşaması için bütün fonksiyonlarını hayata geçirmeye çalıştık. Kapı kapı sokak sokak gezdik ama kimse maddi manevi destek sağlamadı. Sağlayan insanlar ise belirli insandır. Biz istedik ki bu şehrin dinamikleri, büyükleri, sivil toplum örgütleri, iş adamları elinin taşını koymasını istedik. Bunların hepsi ellerini taşın altına koysa hepsinden 1'er milyon çıkacaktır" dedi.

"Denizlispor her geçen gün ölüyor ama kimse görmüyor ve duymuyor"

Denizlispor'un her geçen gün öldüğünü bu konuda da kimsenin görüp ve duymadığını belirten Denizlispor Yönetim Kurulu Üyesi Servet Gök, "Tabutu da buraya getirdik ve sahipsizler mezarlığı olarak yazdık. Denizlispor ölüyor ve kimse görmüyor, duymuyor. Yani hep beraber bu cenazeyi kaldıralım. Yaşatamıyorsak eğer akşamları 20.20'de buradayız hep birlikte cenazeyi kaldıralım. Biz çok umutlar, ümitler bağladık ama olmadı, olmuyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.