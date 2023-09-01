Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Taraftarları Maça Davet Etti

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni sezonun ilk iç saha maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, taraftarları tribünleri doldurmaya ve takıma destek vermeye davet etti. Ayrıca, kulübün mali disiplin çerçevesinde çalıştığını ve kendi bünyesinde yetişen gençlerle mücadele edeceğini söyledi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni sezonun ilk iç saha maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Taraftarlarımızın talebi neticesinde kağıt bilet uygulamasına geçtik ve tüm imkanları zorlayarak bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tuttuk. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında kendi evinde Pazar günü Karaman FK ile karşılaşacak olan Denizlispor'da hazırlıklar sürerken, kulüp başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu. Bir süre önce yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden göreve geldiklerini ifade eden Uz, "Yeni yönetim kurulumuzla birlikte zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Her zaman söylediğim gibi biz elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. Bugüne kadar mazeretlere sığınmadan bu kulübe hizmet için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Pes etmeyeceğimi her zaman dile getirdim. Kendi imkanlarımız ve sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzü borçlandırmadan ve mali disiplini bozmadan çalışıyoruz" dedi. Teknik heyet, futbolcular ve personel maaşlarının ödendiğini kaydeden Mehmet Uz, "İlk göreve geldiğimiz günden beri bu ödemeleri kendi imkanlarımız ve sponsorlarımızın desteğiyle yaptık. Artık maaşların ödenmesi bir takvime bağlandı. Mali disiplin çerçevesinde bu tür sorunlar artık yaşanmayacak" dedi.

"Biz yönetim olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

Denizlispor'un artık kendi bünyesinde yetişen hocaları ve futbolcularıyla mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Başkan Uz, "Yıllardır alt yapı eleştirileri yapılıyordu. İşte şimdi teknik heyetinden futbolcusuna kadar takımımız alt yapıdan gelen gençlerimizden oluşuyor. Biz teknik heyetimize de, futbolcularımıza da güveniyoruz. Denizlispor kendi evlatlarından oluşan yeni kadrosuyla sahada ve desteği hak ediyor. Karaman FK maçı belki de bu anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz ve öz kaynaklarından oluşan bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Biz yönetim olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu kulüp kendi küllerinden yeniden doğacak ve hak ettiği yerlere gelecek. Bu inancımızı hiç kaybetmedik ve emin adımlarla bu yolda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman FK maçı öncesi kağıt bilet uygulamasına geçtiklerini ve tüm şartları zorlayarak bilet fiyatlarını minimum seviyede tuttuklarını ifade eden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisi yapanlar var. Herkesin elini vicdanına koymasını ve yaşadığımız ekonomik gerçekleri ve maç giderlerini düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Bir paket sigara parasına yakın bilet fiyatı olan tribün var. O yüzden bu eleştiride bulunan taraftarlarımızın da anlayışlı olmasını istiyoruz. Kendi çocuklarımızın mücadelesine her türlü desteği vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Karaman FK maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Mehmet Uz, şöyle konuştu:

"Teknik heyet ve futbolcularımıza inancımız tam. Taraftarlarımızın da teknik heyet ve futbolcularımıza olan inancını biliyoruz. İnşallah birlik beraberlik içerisinde kalmaya devam ederek başarıyı birlikte yakalayacağız. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'na gelerek takımımızı desteklemeye davet ediyorum" - DENİZLİ