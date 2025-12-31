Denizlili milli sporcular 2025 yılına uluslararası başarılarıyla damga vurdu

2025 yılı Denizli'de bir yandan Milli Sporcuların uluslararası başarılarına sahne olurken, diğer yandan Gençlik Merkezleri ve Yurtlarda gerçekleştirilen projeler, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle dolu bir yıl oldu.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleşen şampiyonalarda Denizlili Milli Sporcular başarılarıyla yıla damga vurdu. 2025 yılında Milli Takımlarda Denizli'den 51 sporcu ve 20 antrenör görev aldı. Son üç olimpiyatta altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı, Finlandiya'da Avrupa Şampiyonu olurken Milli Takım kadrosunda Denizli'den üç isim Şeydanur Kaplan, Ceren Yılman ve Antrenör Hüseyin Atmaca yer aldı.

Ahmet Mete Boylu 2025'e damga vurdu

2025 yılında Denizlili sporcuların en iyi olduğu branşlardan biri şüphesiz yüzme branşı oldu. 17 yaşındaki genç sporcu Ahmet Mete Boylu, Slovenya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında 200m. serbestte Türkiye Rekoru kırdı. Takım halinde 4x200 m serbest bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü oldu. Genç sporcu Riyad'ta yapılan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda katıldığı 6 yarışta 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak İslam Oyunları rekoruna da imza attı. Yüzmede Denizlili sporcular İbrahim Burhan, Melek Uğur, Mehmet Sarhanlı, Elif Berke katıldıkları şampiyonalarda kürsüye çıkarak performanslarını zirveye taşıyan isimler oldu.

Güreşte sırtları yere gelmedi

Ata sporumuz güreşte Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Avrupa ve Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında Orhan Eymen Taşçı gümüş madalya, Pınar Cemre Güngör bronz madalya kazandı. Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonasında ise Belinay Abay ve Orhan Eymen Taşçı altın madalya, Mehmet Asan, Derviş Mehmet Bozkurt, Hamza Özden, Berra Sena Dadalı bronz madalya kazandı.

Zehra Gemi ingiltere'yi salladı

2025 yılının en ses getiren başarılarından biri yılın son günlerinde Denizlili Dart sporcusu Zehra Gemi'den geldi. Dünya Dart Federasyonu'nun (WDF) en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda İngiliz rakibini finalde yenen genç sporcumuz, Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

Satranç'ta dev organizasyonlar Denizli'de yapıldı

2025 yılında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan ulusal organizasyonlar hız kesmeden devam etti. Basketboldan Atletizme, Masa Tenisinden Satranç'a binlerce sporcu Denizli'de yarıştı. Yılın en prestijli organizasyonlarından biri de yaz aylarında yapılan üç farklı satranç şampiyonası oldu. Satranç Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Satranç 2. Ligi ve Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası yarışmalarında 1500 sporcu bir ay boyunca Denizli'de müsabakalara katıldı.

Gençlik Merkezleri, gençlerin buluşma noktası oldu

Gençlere yönelik eğitsel, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarla cazibe merkezi olan Gençlik Merkezlerinde hareketlilik yıl boyunca devam etti. İl Merkezi ve ilçelerde toplam 8 adet Gençlik Merkezi bulunurken tamamı ücretsiz atölye ve kulüp çalışmaları, müzik kursları, gönüllülük faaliyetleri, dil eğitimleri, güzel sanatlar çalışmaları, gençlik kulüpleri gibi çok yönlü faaliyetlerle gençler yeni yetenekler kazandı.

Deneyap ilk mezunlarını verdi

Deneyap Türkiye Projesi kapsamında 3 yıl önce eğitimlere başlayan ve yazılım teknolojileri, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi 11 farklı teknoloji alanında eğitim alan öğrenciler, 2025 yılında mezuniyet coşkusu yaşadı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim alan 42 kişiden oluşan Denizli Deneyap Atölyesi 3. Faz öğrencileri, üç yıllık yoğun ve nitelikli eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Yurtlara başvuran hiçbir öğrenci açıkta kalmadı

Türkiye'nin en modern öğrenci yurtlarına sahip Denizli'de, 2025-2026 Öğretim Yılında yapılan planlamayla yurtlara başvuran tüm öğrenciler yerleşti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 11 öğrenci yurdunda 12.360 öğrenciye hizmet verildiği kaydedildi. Öğrenci yurtlarında barınma ve beslenme hizmetinin yanı sıra gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yıl boyunca sürdürüldü.

Çal ve Acıpayam sahaları yenilendi

Denizli'de spor yatırımları ile ilgili projeler ve mevcut tesislerin bakım ve onarımları 2025 yılında devam etti. Çal İlçe Sahası yenilenerek bambaşka bir görünüme büründü. Sahanın zemini FİFA standartlarında sentetik çim ile kaplanırken tel örgü, skorboard ve misafir tribünü baştan aşağıya yenilendi.

Acıpayam İlçe Futbol Sahası da 2025 yılı yatırımlarından payını alarak yeni yüzüne kavuştu. Sahanın zemini FİFA standartlarında sentetik çim ile kaplanırken tribün koltukları, atletizm pisti, elektronik skorboardu ve modern ışıklandırmasıyla tesis baştan aşağıya yenilendi.

Başkarcı'da aydınlatma ve çevre düzenlemesi tamamlandı

Amatör futbolun kalbi konumundaki sahalardan biri olan Başkarcı Futbol Sahası aydınlatma sistemi, çevre düzenlemeleri ve güvenlik tel örgülerinin tamamlanmasıyla artık gece maçlarına da ev sahipliği yapabilecek donanıma kavuştu.

Babadağ sahası için geri sayım başladı

Babadağ ilçesi Gazi Mahallesi 170 ada 38 parselde 21.000 m2 alanda konumlanan yeni futbol sahası için yapım çalışmaları devam ediyor. Babadağ Yeni Futbol Sahası projesi içinde FIFA Standartlarında Sentetik Zeminli Saha, 2'li Soyunma Odası, 300 Seyirci Kapasiteli Tribün, Seyirci WC ve Lavabo Alanları, Profesyonel Saha Aydınlatma Sistemi, Elektronik Skorboard gibi işler bulunuyor. Tesisin 2026 yılı mart ayında hizmete gireceği kaydedildi.

Denizli Genlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Gençlik ve Spor alanında 2025 yılını değerlendiren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuların uluslararası alanda elde ettiği önemli başarılar, gençlere yönelik hayata geçirilen projeler, öğrenci yurtlarında sağlanan yüksek hizmet standartları ve tamamlanan spor yatırımlarıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Gençlerin her alanda gelişimine öncelik veren çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, sporun tabana yayılması, yetenekli sporcuların desteklenmesi ve tesis yatırımlarıyla altyapının güçlendirilmesi adına atılan adımların yeni yılda devam edeceğini belirtti. Yeni yılın Denizli halkına, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Erdoğan, başta sporcular olmak üzere antrenörlere, kulüplere ve spor camiasının tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diledi. - DENİZLİ