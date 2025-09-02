Denizli İl Karması Yüzme Takımı, Mersin'de Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Finalleri'nde boy gösteren Denizli İl Karması 14 Yaş kız takımı, hem bireysel hem takım yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, 14 Yaş erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

30-31 Ağustos tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri, büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmalarda Denizli İl Karması yüzücülerinden oluşan 14 yaş kız takımı, hem bireysel hem takım yarışlarında elde ettikleri üstün başarılarla Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kupasını kaldırdı. 14 yaş erkek takımı ise Türkiye dördüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bayrak yarışlarında kızlardan çifte zafer

Yarışların ilk gününde 14 Yaş Kızlar 4x50 M. Karışık Bayrak Yarışı'nda; Deniz Azra Ünal, Berru Burhan, Merve Nisa Şüyün ve Damla Akpınar'dan oluşan takım, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı branşta mücadele eden 14 Yaş Erkek Takımı ise Ahmet Mete Özler, Rüzgar Aslan, Yasin Sağlam ve Eymen Demirtaş'tan oluşan kadrosuyla Türkiye Dördüncüsü oldu. Yarışmaların ikinci gününde yine 14 Yaş Kızlar bu kez 4x50 M. Serbest Bayrak Yarışında Türkiye Şampiyonu olurken, Erkekler ise Serbest Bayrak'ta da Türkiye Dördüncüsü olarak derecelerini korudu. Takım genel puanlamasında kızlar Türkiye birincisi olurken, erkekler ise dördüncülük kupasını aldı.

14 yaş kızlar kategorisinde; Merve Nisa Şüyün, 50 metre ve 100 metre Kelebek'te Türkiye Şampiyonu, 50 metre Serbest'te ise Türkiye Üçüncüsü olarak yarışlara damgasını vurdu. Damla Akpınar, 50 metre Serbest'te Türkiye Şampiyonu, 100 metre Serbest'te Türkiye İkincisi, 50 metre Kelebek'te ise Türkiye Dördüncüsü oldu. Deniz Azra Ünal, 200 metre Sırt üstü Türkiye İkincisi, 50 metre ve 100 metre Sırt üstü yarışlarında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Berru Burhan ise 200 metre Kurbağalama'da Türkiye Dördüncüsü olarak kürsüyü zorladı. 14 yaş erkeklerde Ahmet Mete Özler, 100 metre Sırt üstü'nde Türkiye Şampiyonu, 100 metre ve 50 metre Serbest'te Türkiye Üçüncüsü olurken; Yasin Sağlam 50 metre Sırt üstü Türkiye İkincisi, 200 metre Sırt üstünde Türkiye Üçüncüsü olmayı başardı.

13 yaş kızlar kategorisinde Aylin Dural, 50 metre Sırt üstü yarışında Türkiye Şampiyonu, 100 metre Sırt üstü'nde ise Türkiye İkincisi olarak turnuvayı tamamladı. Müsabakanın kızlar fair play ödülü, örnek davranışlarıyla dikkat çeken Denizli İl Karması'na verildi. Plaket, bireysel olarak çifte Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Merve Nisa Şüyün'e takdim edildi.

Mersin'de gerçekleşen ANALİG Türkiye Finalleri'nde şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; bu başarıların, Denizli'nin spor altyapısının ne kadar güçlü ve gelecek vadeden bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Elde edilen başarılardan gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Erdoğan; sporculara, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ