Denizli İdmanyurdu ligin ilk yarısını 3 puanla bitirdi

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup 15. Haftasında deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi konuk eden Denizli İdmanyurdu müsabakadan 3-1 galip ayrılarak ligin ilk yarısını 26 puanla kapattı.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta 14. Hafta itibariyle; 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 23 puan toplayan ve puan sıralamasında 8. Sırada bulunan Denizli İdmanyurdu 15. Haftada deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi 3-1 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı. Ligi ve son maçı değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert, maçın her iki takım açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, "İlk yarının son maçıydı. Eskişehir Anadolu takımı kadro kalitesi anlamında bulunduğu yeri hak etmeyen daha üst sıralarda olması gereken bir takım. Puan olarak daha üst sıralarda olmayı hak eden bir takım. Kadro kalitesinin oynadığı futbolun karşılığı bu puan değildi. O yüzden çok ciddi bir maça gittiğimizi biliyorduk. Ayrıca oynadığımız sahada sentetik sahaydı. Sezon boyu çim sahada oynamıştık. Sentetik sahada kendi sahalarında daha da iyi olduklarını biliyorduk. Elimizdeki oyuncularla üç maçlık sürecin yorgunluğu ile birlikte enerjimizi en iyi şekilde kullanarak bu maçtan çıkacağımızı tahmin ediyorduk. Kontrollü bir oyun oynadık. Önce onlar 1-0 öne geçti sonra biz onlara cevap verdik. Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolü hücumda ve savunmada tamamen bizdeydi" dedi.

"Çok değerli bir galibiyet aldık"

Değerli bir galibiyet aldıklarını dikkat çeken Teknik sorumlu Sert, "Üst üste alınan bu iki galibiyet bu dar kadro ile çok değerli oldu. Futbolcularıma çok teşekkür ederim. Büyük iş başardılar. Ligin ilk yarısında 26 puan gibi ciddi bir puan topladılar. 15 maç sonunda 26 puana erişerek Play-off'un hemen 2 puan gerisindeyiz. Bu gerçekten sezon başı söylendiğinde hayal ötesi bir şeydi. Ancak hayalin üzerini başararak bunu gerçek hale getirdiler. Şimdi devre arası bütün futbolcularım 3-4 gün bir izin kullanacak. Ayrıca takımdaki eksikleri gidermek için transfer çalışması başlayacaktır. Kadro kalitesini kadro derinliğini artırarak takım Play-off'u kovalayacaktır. Artık düşüncemiz o. Altlardan kurtulmanın stresi artık bitti. Düşmenin en yakın takımı Afyonspor ile aramızda 16 puanlık bir fark oluştu" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda gerekli transferleri yaparak Play-off mücadelesi vereceğiz"

Artık o takımlarla, onlara yakın yerlerle bir alakamız kalmadı. Bu takım biraz daha kafası rahat bir şekilde gerçekten ligin sürpriz takımı olma adını aldığı unvanı hak edecek ve lig sonunda Play-off potasındaki yerini alacaktır. Çok yoğun iyi çalışan, özveri ile çalışan sezon başı yoğun bir kamp dönemi geçiren ve dediklerimizi aynen uygulayan futbolcu kardeşlerime ve ekibime çok teşekkür ederim. Onlarla gurur duyuyorum" dedi. - DENİZLİ