Denizli'de İller Arası Boks Şampiyonası Son Buldu

İller arası Boks Şampiyonasında, Denizli'nin ev sahipliğinde 10 ilden 346 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar şampiyonlara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.

İller Arası Boks Şampiyonası 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. 10 ilden 346 sporcunun mücadele ettiği ve iki gün süren müsabakalar şampiyonlara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.

Denizli'de sportif organizasyonlara bir yenisi daha eklendi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks Denizli İl Temsilciliği'nin organize ettiği, İller Arası Boks Şampiyonası 25-26 Kasım tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk gün tartılarının ardından start verilen müsabakalarda, ringde iki gün boyunca kıran kırana müsabakalar gerçekleşti. 10 ilden farklı sıkletlerde 346 sporcunun ringde ter döktü.

"İlman şampiyonlara ödüllerini verdi"

İllerarası Boks Şampiyonasına Denizli olarak başarıyla ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, müsabakalara çıkan tüm sporcuları kutladı. Sporda marka kent hedefiyle çalışmalara gece gündüz sürdürdüklerini ifade eden İlman, organizasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. - DENİZLİ