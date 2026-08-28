Denizli Basket'ten Finlandiyalı Uzun Transferi: Mustapha Amzil

Y. Denizli Basket, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Finlandiyalı uzun forvet Mustapha Amzil'i kadrosuna katıyor. 2.06 metrelik oyuncu; NCAA kariyerinde Dayton ve New Mexico formaları giyerken, son olarak Kosova temsilcisi Trepça'da gösterdiği performansla dikkat çekti.

Y. Denizli Basket, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Denizli temsilcisinin yeni transferlerinden biri olan Mustapha Amzil, Avrupa basketbolunda yakından takip edilen genç oyuncular arasında yer alıyor. 12 Eylül 2001'de Finlandiya'nın Kotka kentinde dünyaya gelen Amzil, 2.06 metre boyunda ve power forward pozisyonunda görev yapıyor. Finlandiya Milli Takımı formasını da giyen oyuncu, özellikle fiziksel özellikleri, ribaund katkısı ve dış şut tehdidiyle ön plana çıkıyor.

Amzil'in basketbol kariyeri Finlandiya'da başladı. KTP Basket altyapısında yetişen oyuncu, henüz genç yaşlarda A takım seviyesinde forma giyerek dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Helsinki Basketball Academy'ye geçen Amzil, burada gelişimini sürdürdü. 2019 yılında Finlandiya U18 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan genç oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda 12,4 sayı ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Aynı yıl All-Nordic turnuvasında ise 16,2 sayı, 5,8 ribaund, 1,8 asist ve 2,4 top çalma ortalamaları yakaladı.

ABD macerası Dayton ile başladı

Amzil, 2020 yılında kariyerinde önemli bir adım atarak ABD'ye gitti ve NCAA takımlarından Dayton Flyers'a katıldı. İlk sezonunda 19 maçta görev yapan Finlandiyalı oyuncu, 9,9 sayı ve 5,6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Performansıyla üç kez Atlantic 10 Haftanın Çaylağı seçilen Amzil, sezon sonunda Atlantic 10 All-Rookie Team kadrosuna dahil edildi. Dayton döneminde yalnızca skor üretimiyle değil, kritik anlarda sorumluluk almasıyla da dikkat çekti. 2021-22 sezonunda Kansas karşısında bitime saniyeler kala attığı basket, kariyerinin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

New Mexico'da ödül kazandı

Dayton'da geçirdiği üç sezonun ardından Amzil, 2023 yılında New Mexico Lobos'a transfer oldu. New Mexico'daki ilk sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen oyuncu, maç başına 6,7 sayı ve 3,5 ribaund üretti. Ancak özellikle kenardan getirdiği enerjiyle öne çıktı ve sezon sonunda Mountain West Co-Sixth Man of the Year, yani konferansın Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandı. 2024-25 sezonunda ise rolü daha da büyüyen Amzil, New Mexico formasıyla 11,1 sayı ve 5,4 ribaund ortalamalarına ulaştı. Böylece kolej kariyerini 155 maçta, maç başına 8,3 sayı ve 4,6 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Avrupa'ya Trepça ile dönüş yaptı

Kolej kariyerinin ardından 2025 yılında Avrupa'ya dönen Amzil, Kosova temsilcisi Trepça ile profesyonel kariyerine başladı. 2025-26 sezonunda Kosova Süper Ligi'nde 36 maçta 9,9 sayı, 5,1 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. Bu süreçte toplam 185 ribaund alan oyuncu, savunma ve pota altındaki katkısıyla takımının önemli parçalarından biri oldu. Amzil, Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Organizasyonda 14,8 sayı, 7,4 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı. 206 santimetrelik oyuncunun özellikle ribaundlardaki etkinliği dikkat çekti.

Kupa MVP'si oldu

Amzil'in Trepça kariyerindeki en önemli başarılarından biri ise 2026 yılında geldi. Finlandiyalı oyuncu, Trepça'nın kazandığı Kosova Kupası'nda MVP ödülünün sahibi oldu. Böylece Avrupa'daki ilk profesyonel sezonunda bireysel bir ödülü de koleksiyonuna ekledi. Genç milli takımlarda 80'in üzerinde karşılaşmada Finlandiya formasını giyen oyuncu, 2025 yılında A Milli Takım seviyesinde de sahne aldı. Böylece genç yaş kategorilerinden başlayan milli takım kariyerini üst seviyeye taşımış oldu.

Mustapha Amzil'in Yukatel Denizli Basket açısından en önemli özelliklerinden biri, 4 numara pozisyonunda hem fiziksel mücadeleye girebilmesi hem de dış şut tehdidi oluşturabilmesi. 2.06 metrelik boyuna rağmen perimeter oyununa yabancı olmayan Amzil, kariyeri boyunca ribaund katkısı vermesiyle de öne çıktı. Özellikle savunma ribaundlarında etkin olması, Denizli ekibinin geçiş hücumlarına daha hızlı çıkmasına yardımcı olabilir. ABD'deki kolej deneyimi, Avrupa kupası tecrübesi ve Finlandiya Milli Takımı seviyesinde forma giymiş olması, oyuncunun farklı basketbol kültürlerine uyum sağlayabildiğini gösteriyor.

Kariyerinde Finlandiya, ABD ve Kosova deneyimleri bulunan Mustapha Amzil, şimdi Türkiye'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Denizli Basket'in yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Amzil, genç yaşı, 2.06 metrelik fiziği, ribaund becerisi ve dış şut tehdidiyle Denizli ekibinin dikkat çeken transferlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı