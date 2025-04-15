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Deniz Karate Spor Kulübü, Bakü'de Büyük Başarı Elde Etti

Deniz Karate Spor Kulübü, Bakü'de Büyük Başarı Elde Etti
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04-07 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Grand Prix Uluslararası Karate Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden Deniz Karate Spor Kulübü, 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Grand Prix Uluslararası Karate Şampiyonası, 04-07 Nisan Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleşti. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Deniz Karate Spor Kulübü sporcuları; 2 altın, 2 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizlili sporcular, farklı branşlarda uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 04-07 Nisan 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenen Grand Prix Azerbaijan Uluslararası Karate Şampiyonası'nda Denizli'yi ve ülkemizi temsil eden Deniz Karate Spor Kulübü sporcuları tatamide fırtına gibi esti. 14 farklı ülkeden 671 sporcunun yarıştığı şampiyonada KATA kategorisinde ayyıldızlı formayı giyen sporculardan; Öykü Nil Deniz ve Eylül Bahçe altın madalya kazanırken, Yağız Kotan ile Ertuğrul Kotan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'da gerçekleşen uluslararası şampiyonada, genç karatecilerin Denizli'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Genç sporcuları ve antrenörleri Deniz Kotan'ı kutlayan Erdoğan, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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