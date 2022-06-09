Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu - Haberler

Dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırladı! Stat güvenliğinin yaptığı müdahale olay oldu
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ABD'de The Los Angeles Dodgers ve White Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçında sırtı açık mavi elbise giyen bir kadın tribünde dans ettiği sırada göğüsleri kısa bir anlığına elbisesinden dışarı çıktı. Kadının o halini gören güvenlik görevlileri hemen harekete geçerek kadını zorla stadyumdan çıkardı. Kadına zor kullanan güvenlik görevlileri tribündeki diğer taraftarların büyük tepkisini çekti.
The Los Angeles Dodgers ve White Sox arasında oynanan beyzbol maçında bir kadın taraftar tribünde dans ederken talihsiz anlar yaşadı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Tribünde ellerini havaya kaldırıp zıplayarak dans ettiği sırada elbisesi aşağı doğru kayınca göğüsleri gözüken kadın için güvenlik güçleri hemen harekete geçti.
ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI
Güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkması istenen kadın, bu hareketi isteyerek yapmadığını söyleyerek stattan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine başka görevliler de gelerek kadını zorla dışarı çıkardı. Taraftarlar kadının göğüslerinin yanlışlıkla açıldığını, kasten bir şey yapmadığını söylerken, güvenliğin zor kullanarak kadını dışarı çıkarmasına tepki gösterdi.
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