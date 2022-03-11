Daha önce böylesini görmediniz! İnsanlıktan çıkan futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü
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Arjantin bölgesel amatör liginde La Puerta ve Sportivo Tirolesa takımları arasında oynanan kupa finalinde maçı penaltılarla kaybeden La Puertalı futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan hakem hastanede tedavi altına alındı.
Arjantin'de oynanan futbol maçı kan donduran görüntülere sahne oldu. Sportivo Tirolesa'ya karşı oynanan kupa maçını kaybeden La Puertalı futbolcular, hakemi önce saha içinde kovaladı sonra yakalayıp hastanelik edene kadar dövdü.
SEKİZ FUTBOLCU HAKEME SALDIRDI
Olaylarda hakemin yanı sıra futbolcuları sakinleştirmeye çalışan Bölgesel Lig Başkanı Gustavo Garcia'da saldırıya uğrayıp hastanelik oldu. Radiojesusmaria isimli Twitter adresinden yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken, Güvenlik kamarası görüntülerinden hakeme saldıran sekiz futbolcu ve üç taraftarın kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, maç esnasında hakemin Le Puerta takımı aleyhine ciddi hatalı kararlar verdiğini ve maçın penaltılara gitmesine sebep olduğunu söyledi. Ciddi şekilde yaralanan hakemin durumu hakkında bilgi verilmedi.